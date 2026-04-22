לפיד לנכדתו: "תשירי בכל זאת • היהדות לא קוד לבוש"

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד פרסם הבוקר (רביעי) מכתב פתוח לנכדתו, בו הוא מציג חזון אידיאולוגי חילוני מובהק ומדריך אותה כיצד לנהוג בחייה מול הציבור הדתי בישראל. המכתב, שכותרתו "הנחיות לנעמי", מעורר תגובות חריפות בעולם המוסרתי והדתי בשל הטון הפרובוקטיבי והמסרים המפורשים שלא להתחשב ברגשות של אחרים.

"אם את רוצה לשיר ואומרים לך לא לשיר כי זה פוגע ברגשות של מישהו, תשירי בכל זאת ותודיעי שלא מעניין אותך איך מרגיש מי שמתייחס אליך ככה", כותב לפיד בפתיחת המכתב. הוא ממשיך ומנחה את נכדתו: "אם מי שאמר לך לא לשיר מסביר לך שזו דרכו לכבד אותך, תגידי לו שאת יודעת שהוא משקר".

המכתב כולל הנחיות מפורשות כיצד להתנהג במצבים שונים מול הציבור הדתי. לפיד מנחה את נכדתו כי במידה ותגיע לחידון התנ"ך ויושיבו את הבנים בשורה אחת ואת הבנות בשורה אחרת, "תקומי ותתיישבי בשורה של הבנים. אם מישהו יגיד משהו, תקימי מהומה ענקית".

בנושא הצניעות, לפיד מבהיר: "גם כשתהיי בצבא, בשעות הפנאי שלך מותר לך להתלבש שלא בצניעות. אם יש מישהו שקשה לו לראות אותך לא צנועה, זו בעיה שלו". כמו כן, הוא מדגיש כי "אם מישהו חובש כיפה זה לא הופך אותו ליהודי יותר טוב ממך. אותו דבר לגבי נשים בשביס".

"היהדות היא לא קוד לבוש"

בליבת המכתב עומדת הגדרתו של לפיד את היהדות. "המרכז הרעיוני, הרוחני והאמוני של היהדות הוא לא קוד לבוש ולא אכילת כשר", כותב יו"ר האופוזיציה. לדבריו, "היהדות היא ערבות הדדית, אהבת האחר, לקיחת אחריות מוסרית על העולם סביבך".

עם זאת, לפיד מקפיד להדגיש את חיבתו לתנ"ך ואת הערכתו לרבנים מסויימים. "אם את רוצה לדעת על זה יותר, תקראי את הרב ג'ונתן זקס וגם את הסבא-רבא-רבא שלך, הרב משה אביגדור עמיאל", הוא ממליץ לנכדתו.

המכתב מגיע על רקע החזון האידיאולוגי שהציג לפיד לקראת הבחירות המתקרבות, בו הוא מדבר על "סדר עדיפויות" ומציג תכנית מפורטת הכוללת נישואים אזרחיים ותחבורה ציבורית בשבת. כידוע, לפיד נמצא בעימות מתמשך עם הציבור החרדי בנושאים אלה.

המכתב מסתיים בהצהרה אישית של לפיד על זהותו: "אם ישאלו אותך אם סבא שלך מגדיר את עצמו קודם כל כישראלי או יהודי, התשובה היא 'יהודי'". עם זאת, הוא מעודד את נכדתו לגבש את השקפת עולם העצמאית: "אם ישאלו אותך אותה שאלה לגבי עצמך, תחשבי, תקראי, תגבשי את השקפת עולמך ותעני את התשובה שנכונה לך. אני סומך עליך".