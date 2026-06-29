ההסכם ההיסטורי שנחתם בסוף השבוע בין ישראל ללבנון כולל סעיף שעשוי לפתוח פתח לפעולה דיפלומטית משמעותית: התחייבות הדדית של שני הצדדים לפעול למען שחרור עצירים והחזרת שרידים. כך על פי דיווחים בתקשורת הכללית אמש (ראשון).

הסעיף המדובר מחייב את ישראל ולבנון לפעול בעבור שחרור עצירים והחזרת שרידים, כאשר לפחות 18 מחבלי חיזבאללה נלקחו בשבי על ידי כוחות צה"ל במהלך חודשי המלחמה. עם זאת, מקורות ישראליים הבהירו כי אין התחייבות מפורשת לשחרור מחבלים, והניסוח בהסכם נותר עמום במכוון.

הניסוח העמום של הסעיף מדבר על "פעולה למען" שחרור עצירים והחזרת שרידים, מבלי להגדיר מנגנון ברור או לוח זמנים. לפי מקורות שצוטטו בדיווח, ישנם בבתי קברות בלבנון שרידים של יהודים שקרוביהם מעוניינים להביא לקבורה בישראל, והסעיף עשוי להתייחס גם לכך.

אולם השאלה המרכזית שעולה היא האם הניסוח יכול להתייחס גם לפעילות בנוגע לנווט רון ארד הי"ד, הנעדר כבר כמעט 40 שנה. מקורות הבהירו כי כלל לא ברור אם יש בידי לבנון מידע רלוונטי בנושא, אך הסעיף מותיר פתח לפעולה דיפלומטית במסגרת ההסכם הרחב יותר.

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כזכור, רק לפני ימים ספורים יצאו כוחות מיוחדים של צה"ל למבצע בשטח לבנון בניסיון לאתר ממצאים הנוגעים לנווט ארד, אך המבצע לא הניב את הממצאים המבוקשים. ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר אז כי "לוחמינו הגיבורים יצאו הלילה למבצע מיוחד לאיתורו והשבתו של הנווט רון ארד שנפל בשבי בלבנון לפני כ-40 שנה".

הנספח הביטחוני: נסיגות רק לפי מבחן התוצאה

במקביל לפרסום פרטי הסעיף על שחרור עצירים, פורסמו בחדשות 12 עיקרי הנספח הביטחוני שנותר חסוי בשל בקשה מפורשת של ממשלת לבנון. לפי סעיף ארבע לנספח, ממשלות ישראל ולבנון התחייבו כי שום נסיגה לא תתבצע לפי לוח זמנים קצוב מראש.

המשמעות המעשית היא שאין נסיגות אוטומטיות של כוחות צה"ל, והן יבוצעו רק לפי הצורך בשטח ומבחן התוצאה. ממשלת לבנון נתנה את הסכמתה לתנאי זה, בניגוד לדרישות ראשוניות לנסיגה מהירה ומלאה.

בנוסף, בתקופה הקרובה לא תירשם התרחבות של פיילוטים נוספים של כניסת צבא לבנון לאזורים שונים, אלא בהסכמה ישראלית מפורשת. נכון לעכשיו קיימים שני פיילוטים בלבד באותם תאי שטח שעליהם הוסכם, ובישראל מעריכים כי כניסת צבא לבנון אליהם תיקח כמה שבועות.

לצד זאת, הנספח הביטחוני מעגן את חופש הפעולה המלא של צה"ל בתוך הקו הצהוב. על פי המסמך, הצבא יוכל לפעול בתוך השטח המוגדר נגד איומים מתהווים ומיידיים, ללא צורך באישור מוקדם או תיאום עם גורמים בינלאומיים.