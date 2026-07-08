יריב לוין ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

מיכאל ראבלו ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

יצוין כי ראבילו הודיע לקואליציה כבר בשבוע שעבר שלא יסכים להיכנס לתפקיד לאור פסיקת בג"ץ אלא אם כן יתקיימו בחירות חוזרות והוא אכן יבחר בהן. המשמעות המיידית של פסיקת בג"ץ היא שעם סיום כהונתו הרשמית של המבקר המכהן מתניהו אנגלמן, נותרה מדינת ישראל ללא מבקר מדינה פעיל.