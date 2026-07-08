סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין הצהיר הבוקר (רביעי) בריאיון לרדיו "קול ברמה" כי אין מקום להתלבטות בעניין מינויו של עו"ד עדי ראבילו לתפקיד מבקר המדינה. "אי אפשר לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה", מסר לוין בנחרצות. "עו"ד ראבילו צריך פשוט להיכנס לתפקידו".
דבריו של שר המשפטים מגיעים שישה ימים לאחר שבית המשפט העליון הורה על קיום בחירות חוזרות למשרה, פסיקה שהכנסת טרם החלה ליישם. המהלך מסמן נקודת מפנה חריפה ביחסים שבין הרשות המבצעת לרשות השופטת, כאשר שר המשפטים קורא בגלוי להתעלם מהחלטה שיפוטית.
יצוין כי ראבילו הודיע לקואליציה כבר בשבוע שעבר שלא יסכים להיכנס לתפקיד לאור פסיקת בג"ץ אלא אם כן יתקיימו בחירות חוזרות והוא אכן יבחר בהן. המשמעות המיידית של פסיקת בג"ץ היא שעם סיום כהונתו הרשמית של המבקר המכהן מתניהו אנגלמן, נותרה מדינת ישראל ללא מבקר מדינה פעיל.
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