נתניהו וטראמפ בבית הלבן ( צילום: לע"מ )

על פי המסתמן, ראש הממשלה בנימין נתניהו לא ימריא בשבוע הבא לארצות הברית כפי שתוכנן. הנסיעה, שהייתה אמורה לכלול פגישה עם הנשיא דונלד טראמפ והשתתפות בטקס האשכבה לסנאטור הרפובליקני המנוח לינדזי גרהאם, נדחתה למועד מאוחר יותר.

הסיבה הרשמית לביטול הנסיעה היא דחיית טקס האשכבה לסנאטור גרהאם. על פי הנמסר, הטקס ייערך ככל הנראה רק בסוף החודש הלועזי הנוכחי, כלומר בעוד יותר משבועיים. עם זאת, לשכת ראש הממשלה טרם פרסמה הודעה רשמית בנושא. כזכור, הסנאטור הרפובליקני הוותיק לינדזי גרהאם הלך לעולמו במפתיע בגיל 71 בביתו שבוושינגטון, שעות ספורות לאחר ששב מביקור דיפלומטי באוקראינה. משרד הרופא המשפטי הראשי קבע כי מותו נגרם כתוצאה מקרע באבי העורקים. הסנאטור טומי טוברביל חשף כי חברו התקשר למזכירתו לאחר שחזר מנסיעה בחו"ל ואמר: "תקשיבי, אני חש כאבים בחזה. אני צריך לעשות משהו". המזכירה נבהלה ושאלה: "התקשרת ל-911?" גרהאם השיב: "לא, זו הסיבה שהתקשרתי אלייך". המזכירה אז התקשרה למשיבי החירום שפרצו לביתו, אך כבר היה מאוחר מדי.

נתניהו עם הסנאטור לינדזי גרהאם ( צילום: חיים צח לע"מ )

שאלות על רקע הדחייה

למרות ההסבר הרשמי, נותרת השאלה האם יש סיבות נוספות לביטול הנסיעה בשבוע הבא. נתניהו תכנן לפגוש את הנשיא טראמפ במסגרת הביקור, ודחיית הנסיעה עשויה להשפיע על לוח הזמנים הדיפלומטי בין שתי המדינות.

יצוין כי היחסים בין ישראל לארצות הברית נמצאים בתקופה רגישה, על רקע המתיחות המתמשכת עם איראן והמהלכים האמריקניים באזור. טראמפ אמר לאחרונה כי איראן הביעה נכונות לחדש את המגעים להסכם, ופגישה עם נתניהו הייתה אמורה לדון גם בנושא זה.

כאמור, הביקור המתוכנן היה אמור לכלול פגישה בבית הלבן עם הנשיא טראמפ, שסוכמה בשיחה טלפונית בין השניים לפני כשבועיים במהלך חגיגות יום העצמאות ה-250 של ארה"ב. טראמפ אמר אז לאתר "אקסיוס" כי נתניהו ביקש ממנו פגישה בבית הלבן, והוסיף: "אנחנו מסתדרים טוב מאוד. הוא יודע מי הבוס".

על שולחן הדיונים בין נתניהו לטראמפ צפויות לעלות סוגיות מרכזיות: המאבק המשותף בגרעין האיראני, השמירה על העליונות הביטחונית של ישראל באזור, והמשך הידוק הברית האסטרטגית בין ירושלים לוושינגטון. עבור ראש הממשלה, מדובר בהזדמנות חשובה לתאם עמדות באופן ישיר עם הממשל האמריקני בתקופה מאתגרת זו.

הביקור המתוכנן מגיע על רקע הסלמה חמורה במפרץ הפרסי, כאשר צבא ארה"ב מבצע תקיפות רחבות היקף באיראן זה הלילה החמישי ברציפות. התקיפות נועדו לפגוע ביכולותיה הצבאיות של טהרן לאיים על השיט במצר הורמוז, ולראשונה בסבב זה נפגעו מטרות גם באזור הבירה טהראן.