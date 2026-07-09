בפעילות משולבת של משטרת ישראל וצה"ל, נעצר הלילה (בין רביעי לחמישי) פלסטיני בן 32 תושב הכפר א-שיו'ח שבאזור יהודה, בחשד לביצוע עבירות הסתה חמורות כנגד מדינת ישראל ועידוד מעשי טרור. המעצר בוצע על ידי לוחמי יחידת 'חץ יהודה' שבמחוז ש"י, לאחר ניטור מדויק של פעילותו ברשתות החברתיות.

על פי הנתונים שנחשפו, החשוד פרסם ברשת החברתית תכנים מסיתים במיוחד. בין הפרסומים המפלילים נמצא נאומו של דובר הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, 'אבו-עוביידה', הכולל קריאות נגד מדינת ישראל ולהשמדתה. במקרה נוסף, פרסם החשוד סרטון גינוי כלפי צבא לבנון, אך לצידו שיבח את ארגון הטרור חיזבאללה על "התנגדותו" למדינת ישראל.

כזכור, בשבועות האחרונים נעצרו עשרות חשודים בגין פרסום תכנים מסיתים ברשתות החברתיות. בפעילות קודמת נעצרו רוקח ומשורר שניהלו מערכות הסתה ענפות ופרסמו דברי שבח לארגוני טרור ותמיכה במעשי מרצחים.

המעצר מהווה חלק מפעילות רחבה להגברת הריבונות והמשילות באזור יהודה ושומרון, המתבצעת במסגרת שיתוף פעולה הדוק בין כוחות המשטרה במרחב יהודה לבין חטיבות צה"ל שבאזור - חטמ"ר יהודה וחטמ"ר עציון. הפעילות כוללת איתור ומעצר חשודים, תפיסת אמל"ח ואכיפה נגד הסתה ברשתות החברתיות.