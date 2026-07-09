עכשיו זה רשמי: נמל התעופה "דונלד טראמפ" נפתח | כך הוא נראה מבפנים

שדה התעופה הבינלאומי בפאלם ביץ' שבמדינת פלורידה שינה החל מהיום (חמישי) באופן רשמי את שמו, והוא ייקרא מהיום שדה התעופה הבינלאומי הנשיא דונלד ג'. טראמפ. השינוי נכנס לתוקף לאחר קבלת אישור רשמי מטעם מינהל התעופה הפדרלי, והוא מבוצע כחלק מחוק מדינתי מיוחד שעליו חתם מושל פלורידה רון דה-סנטיס.

הרקע לשינוי הנוכחי החל בחודש מרץ האחרון, אז חתם המושל דה-סנטיס על חוק שהעביר את הסמכות לקביעת שמות לשדות תעופה גדולים לידי מדינת פלורידה. החוק הגדיר את שינוי שמו של שדה התעופה בפאלם ביץ' כהוקרה לנשיא דונלד טראמפ, כאשר המהלך הפך לרשמי בתחילת החודש ונכנס לפועל בשטח ביום זה.

בעקבות המהלך משתנה קוד שדה התעופה באופן רשמי מהסימול הקודם לסימול החדש, וההנחיה כבר מועברת באופן שוטף לבקרי טיסה ברחבי ארצות הברית. העדכונים של שלטי ההכוונה, הלוגו, המדים הרשמיים וחומרי השיווק השונים של המקום צפויים להתבצע בהדרגה ובמספר שלבים, בעוד שכתובת אתר האינטרנט של השדה נותרת זמנית ללא שינוי.

עלות פרויקט החלפת השם מוערכת בסכום של כחמישה מיליוני דולרים, כאשר תקציב המדינה מימן מחצית מהסכום והיתרה תגיע מהכנסות שדה התעופה או ממענקים מיוחדים. המהלך ההיסטורי, המהווה מקרה ראשון שבו שדה תעופה נקרא על שמו של נשיא מכהן, עורר מיד תגובות מעורבות רבות בקרב הציבור והמערכת הפוליטית.

התומכים בהחלטה מדגישים כי מדובר במחווה ראויה ביותר עבור הנשיא טראמפ, בייחוד באזור גאוגרפי הקשור אליו באופן הדוק בשל הקרבה לאחוזת מר-א-לגו. מנגד, המתנגדים טוענים כי מדובר בהחלטה פוליטית וביזבוז כספים מיותר, אשר פוגע בסמכות המקומית של המחוז המחזיק בבעלות על השדה, ואף הוגשו שתי תביעות משפטיות בנושא.

בפועל, למרות שינוי השם הרשמי ועדכון קוד הזיהוי הבינלאומי של השדה, הפעילות התעופתית במקום נמשכת כסדרה ללא כל שינוי בניהול או בבעלות של מחוז פאלם ביץ'. שלטי דרכים חדשים כבר מוצבים בצירי התנועה המובילים אל המקום, הלוגו החדש פורסם לציבור, ותהליך העדכון של מערכות ההזמנות והמפות התעופתיות נמצא בעיצומו.