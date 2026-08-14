תאונה קשה אירעה היום (ששי) בבני ברק, כאשר נערה כבת 14 נפצעה באורח אנוש במהלך הכנות כבוד שבת קודש. במהלך לישת בצק לחלות נכנסה ידה של הנערה בטעות למיקסר, ובעקבות כך נקטעו מספר אצבעות.

לביתה של הנערה ברחוב גינות דוד בבני ברק הוזעקו צוותי איחוד הצלה, שהגיעו במהירות למקום. החובשים החלו מיד בטיפול רפואי דחוף, עצרו את הדימום וחבשו את הפצעים.

החובשים חילי מילר ויענקי דייטש מיחידת כח הצלה של איחוד הצלה, שטיפלו במקום, מסרו: "סיפרו לנו כי הנערה הכניסה בטעות את היד למיקסר, תוך כדי לישת בצק לחלות. הענקנו לה טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים וחבישות ולאחר מכן היא פונתה באמבולנס של איחוד הצלה לבית חולים שיבא בתל השומר, שם ינסו הרופאים להציל את אצבעותיה".

הנערה פונתה לבית החולים שיבא בתל השומר במצב בינוני, כאשר הצוותים הרפואיים צפויים לנסות ולהציל את אצבעותיה שנקטעו. מתפללים לרפואתה השלמה.