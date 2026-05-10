טראמפ: "איראן משחקת משחקים 47 שנה - זה נגמר"

הנשיא טראמפ

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הערב (ראשון) הודעה חריפה במיוחד כלפי איראן, בה הוא מאשים את המשטר בטהרן ב"משחקים" מול ארצות הברית במשך 47 שנים. בהודעה, טראמפ תוקף בחריפות את מדיניותו של ברק אובמה כלפי איראן, ומזהיר כי "הם לא יצחקו עוד" על המדינה האמריקנית.

"איראן משחקת משחקים עם ארצות הברית, ועם שאר העולם, במשך 47 שנים - עיכוב, עיכוב, עיכוב", כתב טראמפ. "ואז סוף סוף פגעה במכרה זהב כשברק חוסיין אובמה הפך לנשיא. הוא לא רק היה טוב אליהם, הוא היה נהדר, ממש עבר לצד שלהם, זנח את ישראל ואת כל שאר בעלות הברית". "מאות מיליארדי דולרים ו-1.7 מיליארד במזומן" בהודעתו, טראמפ חושף פרטים על העברת כספים עצומה לאיראן בתקופת אובמה. "מאות מיליארדי דולרים, ו-1.7 מיליארד דולר במזומן ירוק, שהוטסו לטהרן, הוגשו להם על מגש של כסף", מסר הנשיא. על פי דבריו, "כל בנק בוושינגטון די.סי, וירג'יניה ומרילנד רוקן - זה היה כל כך הרבה כסף שכשהוא הגיע, לביריונים האיראנים לא היה מושג מה לעשות איתו". פרטים חדשים ומפתיעים על התשובה האיראנית שעוררה את זעמו של טראמפ ישראל גראדווהל | 22:26 הגאון רבי דוב לנדו נשאל על החיילים הסרוגים - וזה מה שענה | והאחריות של בני התורה במלחמה דוד הכהן | 21:36 טראמפ הוסיף כי "הכסף הוצא מהמטוס בתוך מזוודות ותיקים, והאיראנים לא יכלו להאמין למזלם. הם סוף סוף מצאו את הפראייר הגדול מכולם, בדמותו של נשיא אמריקאי חלש וטיפש". בסיום ההתייחסות לאובמה, טראמפ ציין: "הוא היה אסון בתור המנהיג שלנו, אבל לא גרוע כמו ג'ו ביידן הישנוני".

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן

"42,000 מפגינים חפים מפשע נמחקו"

בהמשך ההודעה, טראמפ מונה את פעולות איראן לאורך השנים: "במשך 47 שנים האיראנים מתופפים עלינו, גורמים לנו לחכות, הורגים את האנשים שלנו עם פצצות הצד שלהם, מחסלים מחאות, ולאחרונה מחקו 42,000 מפגינים חפים מפשע ולא חמושים". הנשיא הבהיר כי "הם צוחקים על המדינה הנהדרת-שוב שלנו. הם לא יצחקו יותר".

ההודעה המאיימת מגיעה שעות ספורות לאחר שאיראן מסרה את תשובתה הרשמית לארצות הברית בעניין המשא ומתן. מתגובת טראמת נראה כי התשובה לא משביעה את רצונו וכי אם לא יחול שינוי בקרוב - המצב יסלים ויחזור למלחמה מלאה.

יצוין כי בשיחה שחשף ראש הממשלה בנימין נתניהו בריאיון ל'60 דקות', הוא פירט על דיאלוג עם טראמפ בנוגע לאורניום המועשר האיראני. "מה שהנשיא טראמפ אמר לי זה 'אני רוצה להיכנס לשם'", מסר נתניהו, תוך שהוא מבהיר כי למרות ההישגים המבצעיים, "המלחמה לא נגמרה".