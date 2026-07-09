תנועת 'עורי צפון' חשפה היום (רביעי) כי בימים אלו מקים צה"ל חומת בטון בעלות של מיליוני שקלים בסמוך למושב אביבים שעל גבול הצפון. החשיפה התרחשה במהלך סיור שערכו חברי התנועה בסמוך לגדר המערכת, כחלק מפעילותם לקראת הקמת התיישבות אזרחית יהודית בדרום לבנון.

במהלך הסיור הופתעו הפעילים להיתקל בעבודות הנדסיות נרחבות לבניית החומה, המבוצעות על ידי קבלן מטעם צה"ל. מבדיקה שערכו בתנועה עולה כי הקמת הגדר אושרה עוד לפני פרוץ המלחמה, והיא נמשכת כעת ללא פיקוח נאות או בחינה מחודשת של הצרכים הביטחוניים העדכניים.

מכתב דחוף לשר סמוטריץ'

בעקבות הגילוי, שיגרו חברי התנועה מכתב דחוף לשר בצלאל סמוטריץ', המכהן כשר במשרד הביטחון, ודרשו ממנו להתערב ולעצור לאלתר את המשך העבודות. במכתבם מדגישים חברי התנועה כי בניית החומה אינה רלוונטית עוד ואף פוגעת ישירות בפעילות המבצעית של צה"ל באזור.

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"בבניית חומה זו, מדינת ישראל משקיעה מיליוני שקלים בהקמת תשתית שאינה משרתת את צורכי הביטחון האמיתיים של מדינת ישראל, ואף פוגעת בהם", נכתב במכתב. "הגבול הישן איננו רלוונטי עוד למציאות הביטחונית בצפון, והמשך ההשקעה בו משקף דבקות בקונספציה ישנה במקום התאמה נדרשת למציאות המבצעית".

הפעילים הוסיפו כי בשיחות שקיימו עם קצינים בשטח הבהירו להם כי חומת הבטון מקשה בפועל על הפעילות המבצעית. "המעבר מתאפשר רק בנקודות מעטות ומוגבלות, החומה פוגעת בגמישות המבצעית, ומקשה על היכולת לראות ולשלוט במרחב שמעבר לה", נמסר במכתב.

"שיקול בירוקרטי לא יכול לגבור על שיקול ביטחוני"

חברי 'עורי צפון' תוקפים את ההתנהלות הבירוקרטית ומציינים כי נמסר להם שהבנייה נמשכת רק משום שהמכרז אושר לפני כשלוש שנים. "שיקול בירוקרטי כזה אינו יכול לגבור על שיקול ביטחוני", הם כותבים. "לא ייתכן שמדינת ישראל תמשיך להוציא כספי ציבור על פרויקט שפוגע בביטחון".

לדבריהם, מעבר לבזבוז הכספי, כאשר ייתכן שניתן עדיין להציל חלק מן ההשקעה באמצעות שימוש חוזר בחומרים, עצם קיומה של החומה מבטא תפיסה שגויה ומסוכנת. "כאילו בטון ומכשולים הם שיביאו ביטחון", הם מסבירים.

"טבח 7.10 הוכיח שחומות אינן מביאות ביטחון"

בסיום מכתבם, קוראים חברי התנועה לדרג המדיני להתעורר וללמוד מלקחי העבר הקרוב. "טבח 7.10 הוכיח לכולנו באופן הכואב ביותר שחומות אינן מביאות ביטחון אלא גורמות להתנוונות ובפועל, מחליפות שליטה, יוזמה, נוכחות ואחיזה ממשית בשטח", הם כותבים.

"מדינת ישראל שילמה מחיר דמים נורא על הקונספציה הזו ואסור לנו לחזור על אותה טעות גם בגבול הצפון", הם מוסיפים. "אנו קוראים לך להתערב באופן מידי, להורות על עצירת העבודות, ולבחון מחדש את עצם נחיצות הפרויקט לאור צורכי הביטחון האמיתיים של מדינת ישראל ותושבי הצפון".

יצוין כי בשבועות האחרונים מתנהל ויכוח ציבורי סוער בנוגע למדיניות הביטחון בגבול הצפון, כאשר גורמים שונים טוענים כי יש להפנים את הלקחים ממלחמת חרבות ברזל ולשנות את התפיסה הביטחונית. מפקד אוגדה 210 אמר לאחרונה כי הכוחות נערכים לאפשרות שהמצב יחמיר בכל רגע, ותגברו כוחות גם על הגדר וגם בתוך מרחב סוריה.