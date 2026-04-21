27 ספינות הוחזרו במצור הימי על איראן • תיעוד מיוחד מהשטח

המצור של ארה"ב במצרי הורמוז ( צילום: צבא ארה"ב )

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) פרסם הלילה (בין שני לשלישי) תיעוד דרמטי מהמצור הימי על איראן במצר הורמוז. על פי הנתונים שנחשפו, מאז תחילת המבצע ב-13 באפריל הונחו 27 כלי שיט מסחריים לשוב על עקבותיהם או לחזור לנמלים האיראניים מהם יצאו.

התיעוד מעניק הצצה נדירה למתח המבצעי בלב הים ולנחישות האמריקנית לחסום את נתיבי הסחר הימיים של טהרן. בסרטון נראה חייל אמריקני מוצב מאחורי מקלע כבד על גבי מסוק, כשהוא משקיף מגובה רב על אוניית משא גדולה המפליגה בלב הים. המצלמה מתמקדת בכלי השיט, בעוד שברקע נשמע החייל כורז בעוצמה לעבר הספינה. הפקודות ברורות וחד-משמעיות: על הספינה לעצור באופן מיידי ולשנות את מסלולה חזרה אל עבר הנמלים האיראניים. "כאן ספינת המלחמה של ארצות הברית 115. אתם נכנסים לאזור של מצור צבאי", נשמעת ההכרזה בסרטון. "מצור זה על נמלים איראניים ייאכף ויחול על כל כלי השיט ללא קשר לדגל. כל כלי שיט שבכוונתו להיכנס או לצאת מנמל איראני יהיה נתון לזכות ביקור וחיפוש בהתאם למשפט הבינלאומי. אם תנסו לפרוץ את המצור, נכפה ציות באמצעות כוח". היקף פעילות רחב המספרים שנחשפו יחד עם התיעוד מצביעים על היקף פעילות משמעותי של כוחות ארה"ב באזור. 27 ספינות שונות הונחו להסתובב על עקבותיהן מאז החל המצור הימי על הנמלים ואזורי החוף של איראן לפני כשבוע. התנועה במצר הורמוז, הנחשב נתיב מרכזי לכחמישית מאספקת הנפט והגז העולמית, כמעט ונעצרה לחלוטין. השיבוש הוביל לעלייה של כ-5% במחירי הנפט, כפי שדווח בבבלי על ההשפעות הכלכליות הרחבות.

ספינה במצרי הורמוז ( צילום: שאטרסטוק )

הסלמה צבאית במקביל

במקביל למצור הימי, המתיחות הצבאית בין שתי המדינות מתגברת. ארצות הברית פרסמה תיעוד נוסף מהרגע בו הצי האמריקני פתח באש לעבר מכלית איראנית ענקית שסירבה להיענות לקריאות לעצור במצרי הורמוז.

על פי הודעת הנשיא טראמפ, מדובר במכלית המטען TOUSKA הנושאת דגל איראני, באורך כ-274 מטרים. כאשר הצוות האיראני סירב להיענות לקריאות, הורה הצי האמריקני על פיצוץ חור בחדר המנועים של הספינה כדי לעצור אותה במקום. בעקבות הפעולה, נחתים אמריקנים עלו על המכלית והשתלטו עליה באופן מלא.

איראן מתחמקת משיחות

על רקע המתיחות הצבאית, משרד החוץ האיראני מסר כי טהרן טרם קיבלה החלטה סופית בנוגע להשתתפות בסבב שיחות המשא ומתן המתוכנן עם ארצות הברית. ההודעה מגיעה בעוד משלחת אמריקנית רמת דרג אמורה לצאת ביום שלישי הקרוב לאיסלמאבאד שבפקיסטן.

על פי הנמסר, איראן חוששת כי הנשיא טראמפ מתכנן תרגיל הטעיה - שליחת כוחות צבאיים נוספים למרחב תוך ניהול משא ומתן לכאורה, במטרה להרדים את המשטר בטהרן לפני מתקפת פתע מחודשת.

בתוך כך, הנשיא טראמפ ממשיך בהצהרות סותרות ומבלבלות במיוחד בנוגע למשא ומתן. בהודעה שפורסמה, טען הנשיא כי "היום יחתם הסכם בפקיסטן", אך מיד לאחר מכן הודיע על חזרה ללחימה ביום רביעי בלילה. ההצהרות המנוגדות מעוררות תהיות רבות לגבי כוונותיו האמיתיות של הנשיא האמריקני.