ארה"ב מורה לאזרחים לעזוב את איראן באופן מיידי

משרד החוץ האמריקאי הנפיק הערב (רביעי) אזהרת מסע מחודשת ודרמטית לאזרחי ארצות הברית השוהים באיראן, בקריאה לעזוב את המדינה באופן מיידי. ההודעה מגיעה על רקע המתיחות הביטחונית הגוברת בין וושינגטון לטהרן, והסלמה משמעותית בזירות השונות.

"אנו קוראים לאזרחי ארה"ב לעזוב את איראן כל עוד אפשרויות יציאה נותרות זמינות", נאמר בהודעה הרשמית של משרד העניינים הקונסולריים. "סביבת הביטחון במדינה מורכבת ביותר ויכולה להשתנות במהירות". האזהרה לאיראן מצטרפת להודעה דומה שפורסמה אתמול בנוגע ללבנון, שם קרא משרד החוץ האמריקאי לאזרחים לעזוב את המדינה "כל עוד יש טיסות" על רקע ההסלמה מול חיזבאללה. בלבנון נמסר כי "סביבת הביטחון נותרת מורכבת ויכולה להשתנות במהירות", והומלץ לאזרחים שבוחרים להישאר להכין תוכניות מגירה למצבי חירום. האזהרה המחודשת מגיעה בעיצומה של תקופה מורכבת ביחסים בין שתי המדינות. כזכור, הנשיא דונלד טראמפ הודיע אמש כי הוא מאריך את הפסקת האש עם איראן לבקשת פקיסטן, תוך שהוא מציב דרישות ברורות מול טהרן.

דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט הבהירה השבוע כי הנשיא מציב דרישה מרכזית: העברת כל האורניום המועשר לרמה גבוהה לידי ארצות הברית. "הנשיא ממתין לתשובה האיראנית בנושא", ציינה הדוברת, תוך שהיא מדגישה כי טראמפ לא קבע דד-ליין חדש למשא ומתן.

במקביל, הנשיא האמריקאי פנה השבוע ישירות למנהיגי איראן בקריאה דרמטית לשחרר שמונה נשים שנידונו להורג במדינה. "אעריך מאוד את שחרורן של הנשים הללו", כתב טראמפ. "בבקשה אל תפגעו בהן! זו תהיה התחלה נהדרת למשא ומתן שלנו".

מצור ימי ומתיחות מתמשכת

על אף הארכת הפסקת האש, הבהיר הנשיא האמריקאי כי הוא הורה לצבא להמשיך את המצור הימי על איראן. "הוריתי לצבאנו להמשיך את המצור, ובכל שאר ההיבטים, להישאר מוכן ומסוגל", ציין בהודעה רשמית.

המצור הימי כבר הוכיח את יעילותו בשבועות האחרונים. על פי דיווחים מפיקוד המרכז האמריקאי, מטוסי התקיפה A-10 של חיל האוויר האמריקאי השמידו עשרות ספינות של הצי האיראני במצרי הורמוז ובנמלים השונים. ההצלחה המבצעית הובילה להחלטה להאריך את שירות המטוס הוותיק עד שנת 2030 לפחות.

יצוין כי אזהרות המסע של משרד החוץ האמריקאי מתעדכנות באופן תקופתי, וכוללות 22 מדינות המסווגות בדרגת הסיכון הגבוהה ביותר - דרגה 4, שמשמעותה המלצה גורפת שלא לנסוע. איראן נמצאת ברשימה זו זה שנים, לצד מדינות כמו עיראק, סוריה, תימן ואפגניסטן.

בגורמים בוושינגטון מעריכים כי המתיחות עם איראן צפויה להימשך גם בימים הקרובים, עד להשגת הסכם מקיף או להסלמה נוספת. בינתיים, האזרחים האמריקאים מתבקשים לנקוט משנה זהירות ולעזוב מיד את המדינה.