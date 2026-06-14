בהודעה שפורסמה הלילה (ראשון), הכריז ראש ממשלת פקיסטן כי הושג הסכם שלום מקיף בין ארצות הברית לבין הרפובליקה האסלאמית של איראן. על פי ההודעה, שני הצדדים הכריזו על הפסקה מיידית וקבועה של הפעולות הצבאיות בכל הזירות, כולל בלבנון וישראל.

"לאחר שיחות אינטנסיביות, אנו שמחים להודיע שהושג הסכם שלום בין ארצות הברית לבין הרפובליקה האסלאמית של איראן", מסר ראש ממשלת פקיסטן. "שני הצדדים הכריזו על הפסקה מיידית וקבועה של הפעולות הצבאיות בכל הזירות, כולל בלבנון. טקס החתימה הרשמי יתקיים ביום שישי, 19 ביוני, בשווייץ".

ההודעה מגיעה לאחר יום סוער במזרח התיכון, שכלל תקיפה ישראלית בביירות, איומים הדדיים בין מדינות האזור, ושיחה טלפונית בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ שהתקיימה הערב. על פי דיווחים, הקבינט המדיני-ביטחוני נקטע בשל השיחה, כאשר הנשיא האמריקני עדכן את ראש הממשלה על ההתקדמות המשמעותית במגעים.

ראש ממשלת פקיסטן הודה במסגרת ההודעה למעורבות של מדינות רבות בתהליך התיווך. "ברצוננו להודות לארצות הברית ולרפובליקה האסלאמית של איראן על מחויבותן למציאת פתרון דיפלומטי לסכסוך", ציין. "כמו כן, אנו מבקשים להביע את הערכתנו הכנה לאחינו במאמץ התיווך הזה, ההנהגה הדגולה של קטר על תמיכתה בהשגת ההסכם. בנוסף ברצוני להודות במיוחד להנהגה בעלת החזון של סעודיה ושל טורקיה על תרומתן העצומה בהקשר זה".

פרטי מזכר ההבנות: הקלות נרחבות לאיראן

על פי הפרסום הפקיסטני, מזכר ההבנות כולל סדרה של הקלות משמעותיות עבור איראן. בין הסעיפים המרכזיים: שחרור הסנקציות על איראן, שחרור חלקי של הכספים האיראנים המוקפאים, והפסקת אש מוחלטת בכל הזירות ונסיגת ישראל מלבנון.

בנוסף, על פי הפרסום, האורניום יישאר באיראן יחד עם מתקני הגרעין, תוקם קרן פיצויים בסך 300 מיליארד דולר למען איראן, המצור האמריקני על איראן יוסר, ואיראן תנהל את מצר הורמוז ותגבה עמלות בהמשך.

טראמפ: החומר הגרעיני יועבר לארה"ב

במקביל להודעה הפקיסטנית, הנשיא טראמפ מסר לוול סטריט ג'ורנל כי החומר הגרעיני יעבור לארצות הברית בתוך חודש או חודשיים. "מעולם לא היה אכפת לי משינוי המשטר באיראן, וכעת אנחנו מנהלים מגעים עם הקבוצה השלישית שהיא הרציונלית ביותר", הבהיר הנשיא.

ההצהרה של טראמפ עומדת בניגוד מסוים לפרטים שפורסמו על ידי פקיסטן, המצביעים על כך שהאורניום יישאר באיראן. הסתירה מעלה שאלות לגבי הפרטים המדויקים של ההסכם המתגבש.

על פי ראש ממשלת פקיסטן, כעת לאחר שההסכם נכנס לתוקף, המתווכים יסייעו בקיום סדרת פגישות במהלך השבוע. "דיונים מקדימים אלה יניחו את היסודות לשיחות הטכניות ולטקס החתימה הרשמי", הבהיר.

"ברכות לכולם" - הנשיא מגיב להסכם

כאמור, ההודעה על ההסכם מגיעה לאחר יום דרמטי במזרח התיכון. מוקדם יותר היום, שרים בממשלה מתחו ביקורת חריפה על הנשיא טראמפ בעקבות התבטאויותיו נגד התקיפה הישראלית בדאחיה. השרים טענו כי טראמפ "מנרמל ירי לעבר מדינה ריבונית".

טראמפ כתב מוקדם יותר היום כי "התקיפה לא הייתה צריכה לקרות, במיוחד ביום מיוחד כזה, כשאנחנו כל כך קרובים להסכם שלום עם איראן". דבריו עוררו סערה בירושלים, כאשר שרים בקבינט דרשו להחמיר את מדיניות התגובה הישראלית.

בתגובה להודעת ראש ממשלת פקיסטן. כתב טראמפ: "ההסכם עם הרפובליקה האסלאמית של איראן הושלם כעת. ברכות לכולם! אני מאשר בזאת באופן מלא את פתיחת מצר הורמוז ללא תשלום, ובמקביל, אני מאשר את הסרת המצור הימי של ארצות הברית באופן מיידי. ספינות העולם, התניעו את המנועים. תנו לנפט לזרום!".