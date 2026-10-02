בשעות הבוקר המוקדמות של ליל הושענא רבה (בין חמישי לשישי), סמוך לשעה 5:00, התרחש אירוע דרמטי בתחנת הדלק פז־הירקון שבדרך נמיר בתל אביב: נעשה ניסיון לעצור בן ישיבה ולהעבירו לידי המשטרה הצבאית.
תוך דקות ספורות הגיעו למקום מאות בחורי ישיבות, שפעלו במהירות לחלץ את הבחור. הבחורים הצליחו בפעולתם והוציאו אותו מהמקום.
בעקבות החילוץ חסמו הבחורים את דרך נמיר, ובמקום נוצרה התקהלות גדולה. מאות הבחורים שהתאספו שם פצחו בריקודים ובשירה על הכביש, בשעות הבוקר המוקדמות של ליל החג.
האירוע התרחש יממה בלבד לאחר שני ניסיונות מעצר נוספים של בני ישיבות במהלך הלילה הקודם: האחד בכביש 2 באזור מחלף פולג, והשני בכביש 60 בצומת עלי. בשני המקרים הגיעו למקום מוחים, ובסופו של דבר הבחורים שוחררו.
בינתיים, ארגוני הסיוע מדווחים על כחמישים בחורים שישהו בהושענא רבה בכלא הצבאי. הבחורים צפויים לחגוג את חג שמחת תורה כשהם כלואים בכלא 10, הרחק מחבריהם ומהישיבות שבהן הם לומדים.
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