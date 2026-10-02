בבלי
בליל הושענא רבה בתל אביב

מאות בחורים חילצו בן ישיבה ממעצר ופצחו בריקודים על הכביש

בליל הושענא רבה, סמוך לשעה 5:00 לפנות בוקר, נעשה ניסיון לעצור בן ישיבה בתחנת דלק בתל אביב • מאות בחורים הגיעו למקום, חילצו אותו, חסמו את דרך נמיר ופצחו בריקודים • כ-50 בחורים צפויים לחגוג את שמחת תורה בכלא 10

(צילום: ללא)

בשעות הבוקר המוקדמות של ליל הושענא רבה (בין חמישי לשישי), סמוך לשעה 5:00, התרחש אירוע דרמטי בתחנת הדלק פז־הירקון שבדרך נמיר בתל אביב: נעשה ניסיון ל בן ישיבה ולהעבירו לידי .

תוך דקות ספורות הגיעו למקום מאות בחורי ישיבות, שפעלו במהירות לחלץ את הבחור. הבחורים הצליחו בפעולתם והוציאו אותו מהמקום.

בעקבות החילוץ חסמו הבחורים את דרך נמיר, ובמקום נוצרה התקהלות גדולה. מאות הבחורים שהתאספו שם פצחו בריקודים ובשירה על הכביש, בשעות הבוקר המוקדמות של ליל החג.

האירוע התרחש יממה בלבד לאחר שני ניסיונות מעצר נוספים של בני ישיבות במהלך הלילה הקודם: האחד בכביש 2 באזור מחלף פולג, והשני בכביש 60 בצומת עלי. בשני המקרים הגיעו למקום מוחים, ובסופו של דבר הבחורים שוחררו.

בינתיים, ארגוני הסיוע מדווחים על כחמישים בחורים שישהו בהושענא רבה בכלא הצבאי. הבחורים צפויים לחגוג את חג שמחת תורה כשהם כלואים ב, הרחק מחבריהם ומהישיבות שבהן הם לומדים.

מעצרמשטרה צבאיתכלא 10בני ישיבותהושענא רבה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בעולם הישיבות:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר