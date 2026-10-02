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בשעות הבוקר המוקדמות של ליל הושענא רבה (בין חמישי לשישי), סמוך לשעה 5:00, התרחש אירוע דרמטי בתחנת הדלק פז־הירקון שבדרך נמיר בתל אביב: נעשה ניסיון לעצור בן ישיבה ולהעבירו לידי המשטרה הצבאית.

תוך דקות ספורות הגיעו למקום מאות בחורי ישיבות, שפעלו במהירות לחלץ את הבחור. הבחורים הצליחו בפעולתם והוציאו אותו מהמקום.

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בעקבות החילוץ חסמו הבחורים את דרך נמיר, ובמקום נוצרה התקהלות גדולה. מאות הבחורים שהתאספו שם פצחו בריקודים ובשירה על הכביש, בשעות הבוקר המוקדמות של ליל החג.

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