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הוראה לנציגי הציבור

הראשון לציון: לא תקום ממשלה בלי הבטחה למעמד בני הישיבות

הגר"י יוסף בהוראה חד־משמעית לנציגי הציבור החרדי: הסיעות החרדיות לא ייכנסו לממשלה הבאה ללא העברת חוק גיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות

מרן הראשון לציון הגר"י יוסף שליט"א (צילום: יעקב כהן)

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף מסר הוראה חד־משמעית לנציגי הציבור החרדי: ביום שלאחר הבחירות, לא תקום ממשלה עם הסיעות החרדיות ללא העברת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

בשיחה שמסר למאות אברכים ותלמידי ישיבות, התבטא הראשל"צ: "הנה אני אומר לכם — לא תקום הממשלה הבאה איתנו ביחד בלי שיבטיחו את מעמד המעמד של בחורי הישיבות, בוודאי".

הבהיר כי הסיעות החרדיות הפיקו לקחים מהעבר: "על העבר עשו טעויות, הם מודים. כולם מודים שעשו טעויות בעבר. להבא קנו מחשבה טובה, אבל צריך שיהיה כוח לתורה".

הראשל"צ פנה לאברכים ולתלמידי הישיבות על רקע הביקורת כלפי הנציגות החרדית בכנסת ואמר: "לא לחשוב מחשבות על ביקורת. נכון, אני מודה, יש ביקורת. אבל מה נעשה, אז לכן לא נצביע? לכן נותנים כוח לשמאל, שהשמאל יעלה חס ושלום? שיעלו החילונים, שונאי התורה, שהם יעלו חס ושלום? עליהם נוכל לסמוך? בוודאי שלא".

הגר"י יוסף התייחס במרומז גם לחבירה של אחותו — עדינה בר שלום — למפלגה של גדי אינזקוט ולחיצת היד ביניהם שתועדה: "מה המורשת של מרן? ללחוץ יד לאיזנקוט? זה המורשת של מרן?! המורשת של מרן זה התורה שלנו! להמשיך את התלמודי תורה, להמשיך את הישיבות, את המקואות".

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