הבריח לעזה סיגריות וציוד בשווי מיליונים • כתב אישום חמור

פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום חמור נגד תושב כפר קאסם בן 48, החשוד במעורבות נרחבת בהברחת סחורה אסורה לרצועת עזה בהיקף של מיליוני שקלים. על פי כתב האישום, הנאשם שימש כגורם מרכזי בעסקאות ההברחה במשך חודשים ארוכים.

מכתב האישום שהגישה עו"ד אלכס דרנבוים עולה כי בין החודשים אוגוסט לדצמבר 2025 היה הנאשם שותף, יחד עם אחרים, להברחת סחורה אסורה לרצועת עזה. בין הפריטים שהוברחו: אלפי קרטוני סיגריות, כמויות גדולות של טבק, גנרטורים, ממירי מתח, אביזרי גז, כרטיסי SIM, טלפונים ניידים, כלי עבודה, פאנלים סולאריים וחלקי חילוף לרכב.

שימש כמתווך מרכזי בעסקאות

על פי הנטען בכתב האישום, בשל קשריו הרבים שימש הנאשם כגורם מרכזי בעסקאות ההברחה במספר תפקידים: כערב לעסקאות בין הצדדים, כמתווך וכסוחר שדאג לאספקת הסחורה. בנוסף, הוא יצר קשר עם גורמים בצד העזתי לצורך תיאום קליטת הסחורה ברצועה.

בחלק מהמקרים אף שימש הנאשם כ"אופרטור" שניהל ותיווך בין הספקים והסוחרים לבין מבצעי ההברחות בפועל. הכל נעשה לשם הפקת רווחים כספיים משמעותיים בהיקף של מיליוני שקלים לכל משאית שהוברחה לרצועה.

עבירות חמורות ביותר

לנאשם יוחסו עבירות חמורות ביותר: סיוע לאויב בזמן מלחמה וניסיון לכך, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות וניסיון לכך, וכן פעולה ברכוש למטרות טרור וניסיון לכך. מדובר בעבירות שעונשן חמור במיוחד, בפרט בתקופת מלחמה.

התיק נחקר על ידי שירות הביטחון הכללי (השב"כ) ואכ"ל מרכז בלה"ב 433 במשטרת ישראל. במקביל להגשת כתב האישום, הגישה הפרקליטות בקשה למעצרו של הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.

פעילות נרחבת נגד הברחות

מקרה זה מצטרף לשורה של כתבי אישום חמורים שהוגשו בחודשים האחרונים נגד חשודים במעורבות בפעילות טרור ובסיוע לאויב. רק לאחרונה הוגש כתב אישום נגד מרגל איראן מחיפה שתכנן לפוצץ אוטובוסים, ונגד צעיר מלקיה שירה למוות באדם שנסע מאחוריו.

כוחות הביטחון ממשיכים בפעילות נרחבת לסיכול הברחות לרצועת עזה ולמניעת סיוע לארגוני הטרור. המשטרה והשב"כ פועלים בשיתוף פעולה הדוק לאיתור מעורבים נוספים ברשתות ההברחה.