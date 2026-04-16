בן גביר: מוכן לפיקוח סולברג, מתנגד לצווי ביניים של היועמ"שית

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מסר היום (חמישי) כי הוא מוכן לתת הזדמנות נוספת למיצוי השיח עם היועצת המשפטית לממשלה לצורך השלמת הנהלים, כאשר המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נעם סולברג יכריע בתקופת הביניים בטענות בדבר הפרות. יחד עם זאת, השר מתנגד בתוקף לדרישת הפרקליטות להתנות את ניהול השיח במתן צווי ביניים.

"למרות שד"ר גיל לימון ונציגי הפרקליטות לא הפגינו עד כה רצון כן והובילו לפיצוץ המגעים, השר בן גביר מוכן לתת הזדמנות נוספת", נמסר מלשכת השר. ההודעה הגיעה לאחר שהשר שהה בדיונים ביטחוניים והתעדכן במה שנעשה לקראת סוף הדיון בבית המשפט העליון. התנגדות לצווי ביניים עיקר המחלוקת נסוב סביב דרישת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה להוציא סדרה של צווי ביניים במקביל למו"מ. על פי ההצעה שהציגה היועמ"שית במהלך הדיון הדרמטי, צווי הביניים יכללו איסור על מינוי בכירים רגישים האחראים על חקירות, אכיפת חוק, חופש ביטוי ומחאה וייעוץ משפטי. השר בן גביר דחה את ההצעה במתכונתה הנוכחית. "השר מתנגד לדרישת הפרקליטות להתנות את ניהול השיח במתן צווי ביניים", הובהר בהודעה מלשכתו. "ככל שיוצאו צווי ביניים כלשהם שינסו לעקר את סמכויותיו של השר, אין צורך במשא ומתן לגיבושם של נהלים והשר בן גביר מבקש שיינתן פסק דין".

הצעת השופט סולברג

במהלך הדיון בבית המשפט העליון, העלה השופט נעם סולברג הצעה פורצת דרך שעשויה למנוע פסק דין ולהביא לפתרון מוסכם. סולברג פנה לנציג הממשלה והציע לו לחזור לשולחן המו"מ עם השר בן גביר, ראש הממשלה נתניהו והיועצת המשפטית לממשלה, במטרה להגיע לחתימה על מסמך העקרונות למגבלות התערבות השר.

"בוא נניח לעבר", אמר סולברג לעו"ד אלון ראבלו. "משהו אחד היה מוסכם - להפוך את זה למשהו מעשי - שהכללים שאתם מסכימים עליהם יהיו בתוקף עד לבחירות". דבריו של השופט מתייחסים למו"מ קודם שהתנהל בין הצדדים אך לא הגיע לכלל סיום.

רקע הדיון

הדיון בבית המשפט העליון התקיים בהרכב מורחב של תשעה שופטים, בראשות נשיא בית המשפט יצחק עמית. במהלך הדיון, תקף עמית את מדיניות הגיבוי של השר לשוטרים, וטען כי "כאשר שוטרים מרביצים לחרדים בהר מירון - אין גיבוי, הם מיד מושעים".

עו"ד דוד פטר, המייצג את השר בן גביר, השיב בתוקף והעלה טענת נגד: "יש עשרות רבות של הודעות דוברות של הנהלת בתי המשפט שמגבות שופטים, עוד לפני שהשופט אשר קולה בודק". ההודעה החדשה מלשכת השר חתומה על ידי עו"ד דוד פטר, בא כוח השר לביטחון לאומי.

כעת, הכדור נמצא במגרש בית המשפט העליון, שיצטרך להחליט האם לקבל את עמדת השר ולאפשר מיצוי שיח בפיקוח השופט סולברג ללא צווי ביניים, או לאמץ את דרישת היועמ"שית ולהוציא צווים מגבילים במקביל למו"מ.