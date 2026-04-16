השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מסר הערב (חמישי) תגובה נחרצת לפסיקת בית המשפט העליון שקבעה מגבלות על מינויים במשטרה. בהודעה חריפה הבהיר השר כי ימשיך למנות בכירים על פי שיקוליו המקצועיים, ואיים לפוצץ את המשא ומתן עם היועצת המשפטית לממשלה במידה ותנסה להפריע לו.

"אמשיך למנות לפי מי שמיישם את המדיניות כפי שעשיתי עד היום", הכריז בן גביר בתגובתו. "ואם היועצת המשפטית לממשלה תפריע לי במינויים - אפוצץ את המשא ומתן". דבריו מגיעים שעות ספורות לאחר שבית המשפט העליון קבע מתווה מחייב המגביל את סמכויותיו של השר בנושא מינויים בכירים במערכת אכיפת החוק.

פסיקת בג"ץ: מגבלות חדות על המינויים

בית המשפט העליון קבע היום כי השר לביטחון לאומי לא יוכל לקדם מינויים לתפקידים בכירים ורגישים במערכת אכיפת החוק אלא בהתאם להמלצת הספ"כ, תוך עדכון מראש ליועצת המשפטית לממשלה. על פי ההחלטה, מדובר במינויים בדרגת סנ"צ ומעלה, בעלי השפעה משמעותית על תחומי החקירות, אכיפת החוק, חופש הביטוי והמחאה והייעוץ המשפטי.

בנוסף לכך, נקבע כי על השר למסור הודעה של שבעה ימים מראש ליועצת המשפטית לממשלה, שתהא רשאית לחוות דעתה לגבי המינוי. בית המשפט אף הטיל על השר איסור להתבטא בעניין הפעלת כוח משטרתית כלפי אזרחים, לרבות חקירות מתנהלות - מגבלה משמעותית על פעילותו הציבורית של בן גביר.

מתח סביב צווי הביניים

עיקר המחלוקת בין השר לבין היועצת המשפטית לממשלה נסוב סביב דרישתה להוציא סדרה של צווי ביניים במקביל למו"מ על הנהלים. השר בן גביר דחה את ההצעה במתכונתה הנוכחית, והבהיר כי הוא מתנגד לדרישת הפרקליטות להתנות את ניהול השיח במתן צווי ביניים.

"ככל שיוצאו צווי ביניים כלשהם שינסו לכבול את ידי - אבקש מבית המשפט פסק דין", הבהיר בן גביר. יחד עם זאת, השר הביע נכונות לתת הזדמנות נוספת למיצוי השיח עם היועצת המשפטית לממשלה, כאשר המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נעם סולברג יכריע בתקופת הביניים בטענות בדבר הפרות.

בית המשפט נתן לצדדים - ראש הממשלה, השר והיועצת המשפטית לממשלה - זמן עד ליום 3.5.2026 להשלים את העבודה על טיוטות הנהלים ולהגיע להסכמות. ככל שיוותרו מחלוקות, על הצדדים לפרט את תוכנן במסגרת הודעה לבית המשפט.