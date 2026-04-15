הנדל בקמפיין חדש: "הם לא יחליטו" - משווה חרדים לערבים

מפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל העלתה הבוקר (שלישי) קמפיין חוצות שנוי במחלוקת, בו מופיעים זה לצד זה תמונות של חברי כנסת מהמפלגות החרדיות והערביות. הקמפיין, שמהווה הומאז' לקמפיין הליכוד נגד התקשורת, מציג את הטקסט הראשי: "הם לא יחליטו. הציבור המשרת יחליט".

בטקסט המשנה מופיע המסר החריף: "מי שלא ישרת - לא יבחר וייבחר לכנסת". הדמויות המופיעות בקמפיין כוללות את איימן עודה, משה גפני, אחמד טיבי ומשה גולדקנופף - כולם מצולמים זה לצד זה באופן שמשווה ביניהם. התכנית: שלילת זכויות דמוקרטיות בסיסיות כידוע, הנדל הקים את מפלגת המילואימניקים במהלך המלחמה, כאשר בדברים שנשא בכנס התנועה בבאר שבע הוא הבהיר את עמדתו: "בנושא הגיוס אנחנו צריכים להיות כוחניים ואגרסיביים. מי שלא ישרת לא יקבל כלום מהמדינה, כולל הזכות לבחור ולהיבחר". על פי הדיווחים, הנדל מעוניין להקים לאחר הבחירות ממשלה שתכלול רק את המפלגות החילוניות, ללא הציבור החרדי וללא המפלגות של המגזר הערבי. לטענתו, "נקודת ההכרעה בבחירות הקרובות היא מימין למרכז. כדי לכפות ממשלה ציונית צריך תנועה ימנית שתהווה אלטרנטיבה למאוכזבי קואליציית נתניהו-חרדים".

הפער בין התיאוריה למציאות

למרות שהנדל מציג את מפלגתו כ"תנועה ימנית", הסקרים מצביעים על תמונה שונה. על פי הנתונים, המפלגה מקבלת כרגע מספר חד-ספרתי של מנדטים בסקרים, כאשר רוב הקולות מגיעים ממצביעי מפלגות השמאל והמרכז שנמצאות באופוזיציה.

יצוין כי הקמפיין החדש מגיע על רקע מערכת בחירות סוערת, בה מפלגות שונות מנסות למצב את עצמן כאלטרנטיבה לממשלה הנוכחית. הנדל, שנפלט מהמערכת הפוליטית בעבר, מנסה לעשות את דרכו חזרה באמצעות התנועה שהקים במהלך המלחמה.