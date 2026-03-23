כשלושה וחצי שבועות אל תוך המלחמה, והערב (שני) דווח כי פחות מ-48 שעות לפני תחילת המלחמה באיראן, שוחח ראש הממשלה בנימין נתניהו בטלפון עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שיחה שעל פי גורמים המעורבים "זירזה את הנשיא לקבל את ההחלטה לצאת למלחמה".

לפי הדיווח ברויטרס, גם טראמפ וגם נתניהו ידעו מתדרוכים מודיעיניים כי המנהיג העליון עלי חמינאי וסגניו המרכזיים ייפגשו בקרוב במתחם שלו בטהרן, מה שהופך אותם לפגיעים במסגרת "מתקפת עריפת ראשים". ואולם, כך על פי שלושה גורמים שתודרכו על שיחה, מידע מודיעיני חדש הצביע על כך שהפגישה הוקדמה ליום שבת בבוקר.

לפי אותם גורמים, נתניהו טען בשיחה כי ייתכן שלעולם לא תהיה הזדמנות טובה יותר לחסל את חמינאי וכך לנקום בניסיונות ההתנקשות האיראניים בטראמפ, כנקמה על חיסולו של מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה קאסם סולימאני. "עד למועד השיחה, טראמפ כבר אישר את הרעיון של תקיפה באיראן, אך טרם החליט מתי או ובאילו נסיבות ארה"ב תתערב", אמרו הגורמים.

הצבא האמריקני, כידוע, בנה במשך שבועות נוכחות במזרח התיכון, מה שגרם לרבים בממשל להסיק שזו רק שאלה של מתי הנשיא יחליט להתקדם. תאריך אפשרי אחד, רק כמה ימים קודם לכן, נדחה בגלל מזג אוויר גרוע.

הגורמים ששוחחו עם רויטרס טוענים כי הם מאמינים שהשיחה של טראמפ עם נתניהו, יחד עם המודיעין על האייתוללה חמינאי - זירזו את הנשיא לקבל את ההחלטה לצאת למלחמה.

לדבריהם, נתניהו אמר באותה שיחה כי טראמפ יכול "לעשות היסטוריה״ בכך שיסייע לחסל את ההנהגה האיראנית. ראש הממשלה, לפי אותם גורמים, הוסיף בשיחה כי ייתכן שהאיראנים ייצאו לרחובות ויפילו את המשטר.

בתגובה לדיווח ברויטרס, דוברת הבית הלבן אנה קלי לא התייחסה לשיחה בין טראמפ לנתניהו, והשיבה כי המבצע נועד "להרוס את הטילים הבליסטיים ואת כושר הייצור של המשטר האיראני, להשמיד את חיל הים של המשטר האיראני, לשים קץ ליכולתם לחמש שליחים ולהבטיח שאיראן לעולם לא תוכל להשיג נשק גרעיני".