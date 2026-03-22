הראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף, התייחס אמש (מוצאי שבת) בשיעורו השבועי לסערה סביב בחינות הרבנות בעקבות פסיקת בג"ץ, וקרא לאברכים לגשת להיבחן ללא חשש.

בדבריו, אמר הראשון לציון כי "כל מה שהיה לאורך הדורות ימשיך להיות, לא יהיה אחד שלא ראוי לקבל תעודה או של רבנות או פחות מתעודת רבנות, שיקבל תעודה כזאת. זה לא יעזור להם.

"אני לוקח אחריות יחד עם עמיתי הגאון הרב הראשי, הרב קלמן בר, שגם הוא היה בתוך כל העניינים אנחנו יודעים מה שאנחנו עושים, יש לי את האחריות על כתפיי, יש 13,000 אברכים שניגשים לבחינות.

"אבא שלי כל ימיו מסר את נפשו על לימוד ההלכה ויש לנו היום מצב של התפתחות יותר ויותר לומדים הלכה, מצד אחד אנחנו רוצים לחזק את זה מהצד השני אנחנו לא נוותר על קוצו של י'. שיהיה ברור אף אחד לא ילמד אותי השקפה, אנחנו לא נוותר על קוצו של י' בעזרת השם הכל יבוא על מקומו בשלום".

דבריו המלאים של הראשון לציון:

"בעזרת השם יתברך אנחנו מתכוונים לקיים בחינות, אני לא יודע עדיין אם בגלל המצב של המלחמה מה יקרה אבל המדובר הוא על סוף בין הזמנים. עכשיו, יש קבוצה של נשים שהגישו בג"ץ, הן הגישו בג"ץ שנמשך הרבה שנים אני לא אכנס לכל הפרטים, לכל מה שקרה, אבל בג"ץ קבע שהרבנות חייבת לבחון את הנשים. או שאנחנו בוחנים את הנשים, או שאנחנו ניאלץ בגלל זה להפסיק את כל הבחינות.

"כרגע נרשמו שש נשים שרוצות להיבחן על הלכות אבלות. אני רוצה לומר כמה דברים מאוד מאוד ברורים. קודם כל ההתנהגות של בג"ץ כלפי כל דבר שבקדושה, אנחנו מכירים את זה ואנחנו יודעים את זה. הם נגדנו תמיד, הם לא אוהבים את האורתודוקסים היהודים, זה כולל את השופטים שקוראים לעצמם דתיים, הם שונאים אותנו הם מוטים לאורך כל הדרך והם פוסקים נגדנו".

"אני חושב שצריך לעשות מחאה גדולה כנגדם, מחאה גדולה ממש כנגדם. אלא מה שעכשיו אנחנו במצב של מלחמה, אבל עוד חזון למועד אנחנו לא נשתוק, אי אפשר לשתוק על זה שהם מנסים לחלן את המדינה ובכל דבר שאנחנו פוסקים הלכה הם פוסקים כנגדנו, אנחנו עוד נעשה מחאה גדולה. יש לנו גם את זה ויש לנו גם את הכותל אנחנו לא נשתוק".

"עכשיו לגופו של עניין, אני שמעתי שלאחרונה יצאו כמה רבנים במכתב לא לגשת לבחינות, להעניש את עצמנו ולא לגשת לבחינות".

"אני רוצה לומר דברים ברורים, אני פה, יש לי את האחריות על כתפיי. יש 13,000 אברכים שניגשים לבחינות, אני ישבתי, בדקתי, שקלתי ועשיתי כמה פעולות חשובות ביותר שלאור הפעולות האלו אני מודיע באופן חד משמעי, כל מה שהיה לאורך הדורות ימשיך להיות, לא יהיה אחד שלא ראוי לקבל תעודה או של רבנות או פחות מתעודת רבנות, תעודת כושר כל שכן, לא יהיה אחד שיקבל תעודה כזאת. זה לא יעזור להם. לא בג״ץ ולא שום דבר, מי שלא ראוי לפי השקפתנו על פי ההלכה לקבל תעודה לא יקבל היה או לא תהיה".

"אין מה לדאוג אין שום חשש שיהיה דבר כזה שהם יקבלו מי שלא ראוי לקבל, זה יהיה ברור הדברים הללו, אבל אני מתפלא מאוד איך רבנים חותמים על מכתב, יש כמה גדולי תורה שפנו אליי לשאול אותי מה אנחנו עושים וכשהסברתי להם את זה נחה דעתם".

"נחה דעתם הם מבינים שאנחנו יודעים מה שאנחנו עושים ושזה יהיה בסדר הנושא הזה, אבל יש כאלו שאני לא יודע, כתוב ״שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק״, חותמים על כרוז ככה לבטל את כל הבחינות בלי לשמוע את הדעה של הצד השני, לשמוע מה נעשה".

"אני אומר לכם רבותיי, אני לוקח אחריות יחד עם עמיתי הגאון הרב הראשי הרב קלמן בר שגם הוא היה בתוך כל העניינים אנחנו יודעים מה שאנחנו עושים, אני חוזר ואומר מי שלא ראוי לא יקבל תעודה ואנחנו בעזרת השם נמשיך".

"אבא שלי כל ימיו מסר את נפשו על לימוד ההלכה ויש לנו היום מצב של התפתחות יותר ויותר לומדים הלכה, מצד אחד אנחנו רוצים לחזק את זה מהצד השני אנחנו לא נוותר על קוצו של י'. שיהיה ברור אף אחד לא ילמד אותי השקפה, אנחנו לא נוותר על קוצו של י' בעזרת השם הכל יבוא על מקומו בשלום".

"אני קורא לכל האברכים לא לחשוש לכל מיני טענות של כאלו שלא מכירים את העובדות, לגשת למבחנים ונזכה לקדש שם שמים אמן כן יהי רצון אמן אמן אמן".