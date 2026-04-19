בבלי
יומא דהילולא

"האטס גיפולטס אלעס גיט": המונים פוקדים את הציון בקרעסטיר, עשרות נזקקו לטיפול

אלפים נוהרים בשעות האחרונות לעיירה בודרוגקרסטיר שבהונגריה לרגל יומא דהילולא של רבי ישעיה מקרעסטיר זי"ע החל מהערב | מערב שבת קודש ועד הערב 46 איש קיבלו סיוע במרפאות איחוד הצלה שהוקמו ע"י הכנסת אורחים המרכזית (חרדים)

המתנדבים בציון (צילום: איחוד הצלה)

אלפים ממשיכים לנהור בשעות האחרונות לעיירה בודרוגקרסטיר שבהונגריה לרגל יומא דהילולא של רבי ישעיה מקרעסטיר זי"ע החל מהערב (ראשון) ג' באייר.

משלחת מיוחדת של פרמדיקים וחובשים באיחוד הצלה הגיעו לציון הקדוש לצורך אבטחת שלומם של רבבות המתפללים שיגיעו ביממה הקרובה מכל רחבי העלם היהודי. מבצע האבטחה הרפואית בעיצומו ויימשך במשמרות סביב השעון עד למוצאי ההילולא - מחר (שני) בחצות הלילה.

על פי דוברות איחוד הצלה, מערב שבת קודש ועד הערב 46 איש קיבלו סיוע במרפאות איחוד הצלה שהוקמו ע"י הכנסת אורחים המרכזית "רבי ישעי'לעס הויז".

איציק נויגרשל פרמדיק ביחידת כח הצלה של איחוד הצלה מסר: "מדובר במקרים של חבלות בגפיים, סוכר, חתכים ופציעות, חבלות ראש, ומתן משככי כאבים לאלו שחשו ברע וביקשו סיוע. מבצע האבטחה הרפואית בעיצומו ויימשך במשמרות סביב השעון עד למוצאי ההילולא - מחר (שני) בחצות הלילה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר