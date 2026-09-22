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אירוע מצער

תינוקת נפצעה בבני ברק: פלטת עץ נפלה עליה מגובה רב

ילדה כבת שנה נפצעה באורח בינוני כאשר פלטת עץ נפלה עליה מגובה של כ-2.5 מטרים בעת הקמת סוכה • פונתה לבילינסון • איחוד הצלה קורא לנקוט בזהירות

כוננים בזירת האירוע (צילום: איחוד הצלה)

תינוקת כבת שנה נפצעה באורח בינוני בביתה ברחוב מלאכי ב, לאחר שפלטת עץ כבדה נפלה עליה במהלך הכנות להקמת סוכה.

כוננים מארגון איחוד הצלה במחוז מרכז הוזעקו למקום והעניקו לתינוקת טיפול רפואי ראשוני בזירה.

חובשי איחוד הצלה בנימין פישל, משה מילר ומוישי קרויזר מסרו: "לדברי משפחתה, פלטת עץ נפלה על ראשה מגובה של כ-2.5 מטרים בעת בניית סוכה. הענקנו לה טיפול רפואי בזירה ולאחר מכן היא פונתה באמבולנס של איחוד הצלה לחדר הטראומה בבית החולים בילינסון בפתח תקווה כשמצבה מוגדר בינוני".

על פי הפרטים שהתקבלו, מדובר במשפחה חרדית, והפלטה נפלה על הילדה מאזור הבוידעם שבתוך הבית, בשעה שהורדו הקרשים לקראת החג.

בעקבות האירוע המצער, קוראים בארגון איחוד הצלה לציבור לנקוט בכללי הבטיחות והזהירות הנדרשים בעת הקמת סוכות והכנות לקראת החג, על מנת למנוע אסונות מיותרים.

איחוד הצלהבני ברקסוכותתאונות בית

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