זעם בלבנון: בפלטפורמות המזוהות עם חיזבאללה פורסמו היום (שני) כרזות בגנות ערוץ MTV NEWS הלבנוני לאחר שערוץ הטלוויזיה הלבנוני שידר אמש מפה עם מיקומים של בתי-כלא ומרכזי חקירות המשמשים את ארגון הטרור חיזבאללה בדאחיה של ביירות.

על פי הדיווח של רועי קייס, תומכי חיזבאללה טענו כי לאחר שידור מפה זו - תקף חיל-האוויר באחת הנקודות שהופיעו על המפה ובכך טענו שהערוץ משתף פעולה עם ישראל או לפחות מקבל נתונים מישראל בכדי שיהוו הצדקות לתקיפות.

בנוסף, קבוצת האקרים בשם "קבוצת פאטמיון האלקטרונית" (פאטמיון היא מיליציה פרו-איראנית שפעלה בסוריה במהלך משטרו של בשאר אל-אסד והורכבה מלוחמים ממוצא אפגאני) השביתה את אתר האינטרנט של הערוץ למספר שעות ונטען כי עיתונאים מהערוץ קיבלו איומים.