מזלזל וסרקסטי: מפכ"ל המשטרה האיראני בנאום תקיף בלב טהראן  

אחמד-רצ'א ראדאן, מפקד המשטרה של הרפובליקה האסלאמית, נשא נאום בכיכר ואנאק בטהראן בו שילב איומים ביטחוניים עם לעג חריף כלפי המערב ושושלת פהלווי | בדבריו הדגיש ראדאן את חוסנו של המשטר וטען כי הערנות האזרחית היא המגן המרכזי מפני ניסיונות הסתה זרים (העולם הערבי)

אחמד-רצ'א ראדאן, מפכ"ל משטרת איראן (צילום: רשתות חברתיות )

בסוף שבוע שעבר, הופיע אחמד-רצ'א ראדאן, מפכ"ל משטרת הרפובליקה האסלאמית, בכיכר ואנאק שבבירה טהראן. בנאומו, שזכה לסיקור בכלי תקשורת המזוהים עם ציר ההתנגדות כמו ערוץ "אל-מיאדין" וסוכנות הידיעות "סבא", בנאום הציג ראדאן עמדה ביטחונית נחושה המייחסת חשיבות עליונה לנוכחות האזרחית ברחובות.

ראדאן פתח בדברי שבח לציבור האיראני, וטען כי עצם נוכחותו במרחב הציבורי מהווה מחסום אקטיבי נגד התערבות זרה. הוא הצהיר כי "הנוכחות של אזרחים ברחובות עצרה ניסיונות פתיחת 'פתנה' (סכסוך או הסתה) בשלביו הראשונים". לדבריו, הפגנת העוצמה הזו "מעבירה מסר של ייאוש לאויב". המפקד הזהיר את השומעים מפני מאמצי אויבים להפחיד את הציבור וקרא להמשך עמידה איתנה מול מזימות אלו.

חלק ניכר מנאומו של ראדאן הוקדש ללעג סרקסטי כלפי יריבי המשטר. הוא תקף חזיתית את שושלת השאה הגולה (פהלווי) ואמר: "אם משמר האלמוות שלך (רפרנס לצבא של כורש הגדול) היה באמת נצחי, הוא היה שומר על אבא שלך". לאחר מכן חזר על השם "פהלווי, פהלווי, פהלווי" בבוז, מה שהוביל את הקהל לקרוא קריאות "מוות לפהלווי".

בנוסף, התייחס ראדאן בציניות למתיחות בין ארה"ב לאיחוד האירופי בנושא גרינלנד, ואמר: "אני רוצה להגיד לאיחוד האירופי: אם אתם לא יכולים לשמור על גרינלנד שלכם, תבקשו מאיתנו – אנחנו נבוא ונשמור עליה".

אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל [email protected].

