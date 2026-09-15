פעוט כבן ארבע, תושב חולון, מאושפז בימים אלו במרכז הרפואי וולפסון במצב קשה, לאחר שנדבק בזיהום פולשני של חיידק המנינגוקוק – אחד החיידקים המסוכנים והאלימים ביותר.

הילד הובא למיון הילדים כאשר הוא סובל מתסמינים שהתפתחו במהירות רבה. לאחר בדיקות רפואיות מקיפות, התברר כי מדובר בזיהום פולשני של החיידק האלים, והוא אושפז לטיפול נמרץ.

ד"ר דיאנה טשר, מנהלת מחלקת הילדים במרכז הרפואי וולפסון, הסבירה כי מדובר באחד הזיהומים המסוכנים ביותר ברפואת ילדים. "חיידק המנינגוקוק יכול לתקוף אדם בריא לחלוטין ולהביא תוך שעות בודדות לקריסת מערכות, שוק ספטי ולסכנת חיים ממשית", אמרה.

החיידק, כך הסבירה ד"ר טשר, שוכן בלוע של כעשרה עד עשרים אחוזים מהאוכלוסייה, ולעיתים עובר ממצב של נשאות למחלה פעילה. במקרים מסוימים הוא חודר למחזור הדם או למערכת העצבים המרכזית, וגורם לדלקת קרום המוח או לספסיס.

האתגר באבחון המהיר

ד"ר טשר הדגישה את הקושי הרב בזיהוי המחלה בשלביה המוקדמים. "הסימנים הראשונים אינם ספציפיים ודומים מאוד למחלה וירלית רגילה - חום, חולשה, כאבי שרירים או כאבי ראש - אך הקצב שבו המחלה מסלימה הוא דרמטי. תוך 24 עד 48 שעות בלבד מצב החולה עלול להידרדר לכדי מחלה סוערת, ולכן כל עיכוב באבחון או בטיפול עלול להיות קריטי", הזהירה.

לדבריה, המחלה פוגעת בשכיחות גבוהה במיוחד בגילאי אפס עד שנתיים. כמו כן, אוכלוסיות המתגוררות בצפיפות או אנשים עם דיכוי חיסוני נמצאים בסיכון מוגבר.

ד"ר טשר קראה להורים ולצוותים הרפואיים לשמור על ערנות גבוהה ולהכיר את סימני האזהרה. "צוואר נוקשה, אפאתיות או פריחה פטכיאלית - נקודות אדומות סגולות שאינן נעלמות בלחיצה - מהווים סימני אזהרה קלאסיים. אם מזהים אותם יש לפנות לטיפול רפואי דחוף במיון", הדגישה.

בנוסף, הבהירה ד"ר טשר כי קיים בארץ חיסון נגד חיידק המנינגוקוק זן B בשם Bexsero, שהוא הזן הנפוץ ביותר בישראל. החיסון אינו נכלל בסל חיסוני השגרה, אך הוא מומלץ ביותר לכלל הילדים עד גיל חמש, ובעיקר עד גיל שנתיים.

נכון לעכשיו, מצבו של הפעוט יציב, והוא ממשיך לקבל טיפול רפואי מקיף במחלקת הילדים במרכז הרפואי וולפסון.