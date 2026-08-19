במרכז הרפואי העמק בעפולה תועדו בשבועיים האחרונים שני מקרים של ילדים שהוכשו על ידי נחשים. המקרה הראשון עסק בילד בן 12 מנוף הגליל, שהוכש מנחש צפע בעת ששיחק עם חבריו באזור מגוריו. המקרה השני התרחש כשבוע קודם לכן, כאשר פעוט בן שנתיים מיישוב בעמק יזרעאל הובהל לבית החולים עם רגל נפוחה וכחולה. בשני המקרים הצליחו הצוותים הרפואיים לייצב את מצב הילדים ולטפל בהם בהצלחה.

רופאים במרכז הרפואי מזהירים כי בחודשי הקיץ, עם עליית הטמפרטורות, נרשמת עלייה בפעילות הנחשים, ובלוטות הארס שלהם פעילות במיוחד בתקופה זו. האירועים מצטרפים לשורה של מקרי הכשות נוספים שהתרחשו בחודשים האחרונים ברחבי הארץ.

הילד בן ה-12 תיאר את האירוע המפחיד: "במהלך משחק עם חברים בשכונה פתחתי מגירה בתוך ה'מחנה' שהקמנו. ראיתי בקצה המגירה משהו חום שמסתבר שזה היה הנחש והוא הכיש אותי במהרה". הילד הוסיף כי ניסה לשמור על קור רוח ולא לזוז, כפי שלמד. "זה כאב ומקום ההכשה התנפח מיד", סיפר.

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לוכד נחשים שהוזעק למקום זיהה כי מדובר בנחש צפע - מהנחשים הארסיים ביותר בארץ. הילד קיבל טיפול ביחידה לטיפול נמרץ ילדים, ולאחר שמצבו השתפר הועבר להמשך מעקב במחלקת ילדים.

אביו של הילד ביקש להעביר מסר חשוב: "חשוב להדגיש שבמקרה של הכשת נחש או חשד להכשה יש להזעיק עזרה ולא לזוז. אם הבן שלי היה מחליט לרוץ לבית, שהיה במרחק של מספר דקות הליכה ממנו, הרעל היה מתפשט בגופו וגורם לסכנת חיים מיידית".

כשבוע לפני כן הגיע למרכז הרפואי העמק פעוט בן שנתיים מיישוב בעמק יזרעאל, לאחר שהוכש ברגלו. הפעוט הובהל לבית החולים כשהוא סובל מנפיחות ניכרת ומרגל שהכחילה - סימנים המצביעים על חדירת ארס לגוף.

גם במקרה זה פעלו הצוותים הרפואיים במהירות והעניקו טיפול מציל חיים. מצבו של הפעוט התייצב והוא שוחרר לביתו לאחר מעקב רפואי מתאים.

ד"ר רונן פומפ, רופא בכיר במחלקה לרפואה דחופה בילדים במרכז הרפואי העמק, מסביר כיצד ניתן לצמצם את הסיכון להיתקלות בנחשים: "כדי להימנע מהכשה הקפידו שבחצר או סביבת הבית לא יהיו ערימות אשפה או חפצים שנחשים יכולים להסתתר בהם. חשוב לוודא לא לדחוף יד מתחת לאבנים, או מאחורי חפצים שלא רואים, כי כך מתבצעות רוב ההכשות".

ד"ר פומפ הדגיש את חשיבות התגובה הנכונה במקרה של הכשה: "בסביבת אדם שהוכש, חשוב להרגיע את האדם, לקבע את האיבר הנפגע כדי שהארס לא יתפשט, ולקרוא כמה שיותר מהר למד"א שיפנה אותו לבית החולים, שם ניתן לנטר אותו ולטפל בהכשה".

הרופאים מזהירים כי צפע ארץ-ישראלי, המצוי בכל חלקי הארץ, נחשב לארסי ומסוכן במיוחד. בלוטות הארס שלו ממוקמות בחלקה האחורי של הגולגולת ומקנות לראש מבנה משולש אופייני. הארס מוזרק דרך שיני הארס החלולות ועלול לגרום לנזק חמור ואף למוות במקרים קיצוניים.