מימין: טלפון כשר, משמאל: מבחני הרבנות ( צילום: דוברות הרבנות, אבשלום ששוני/Flash90 )

בפסיקה שעשויה לשנות את פני השירות הציבורי בישראל, קבע בית המשפט העליון אתמול (רביעי) כי על הרבנות הראשית לישראל למצוא פתרון חלופי עבור מועמדים המבקשים להירשם למבחני ההסמכה הקרובים אך אינם מחזיקים בכתובת דואר אלקטרוני. מעבר לפתרון המיידי, הורה בג"ץ כי על הצדדים לנהל דיאלוג לגבש מענה מקיף וארוך טווח, והורה למדינה להגיש דוח עדכון בתוך חודשיים.

ההחלטה ניתנה בעקבות עתירה שהגישו הארגונים "אמת ליעקב בישראל" ו"אשרינו", באמצעות עורך הדין יהודה אבלס. בעתירה נטען כי חיוב המועמדים בכתובת מייל ובשימוש במערכות מקוונות כתנאי סף להרשמה למבחני הרבנות, מדיר בפועל קבוצות באוכלוסייה שאינן מחוברות לרשת, ונמנעת מהם הזכות הבסיסית לגשת לבחינות. חסם דיגיטלי בשירות הציבורי העותרים הדגישו כי על פי החוק, גופים ציבוריים אינם רשאים להתנות מתן שירות חיוני באמצעים דיגיטליים בלבד, ומחובתם להציע חלופות נגישות עבור אזרחים שאינם חלק מהעולם המקוון. הסוגיה מעוררת שאלות יסוד על אופן מתן השירות הציבורי בעידן הדיגיטלי, בעיקר כאשר מדובר בקהילות שבחרו שלא להשתמש באינטרנט מטעמים ערכיים. בעקבות החשיפה: לפיד פנה בנאומו לנכדיו של יו"ר ש"ס דוד קליין | 22.06.26 6 הגאון חכם משה צדקה בהגנה חריגה על הינוקא: "זה עוון ברור לדבר עליו" חנני ברייטקופף | 22.06.26 בארגון "אמת ליעקב בישראל" בירכו על הפסיקה וכינו אותה אבן דרך משמעותית במאבק נגד מה שהגדירו כ"כפייה דיגיטלית". לדבריהם, אף על פי שמהלכי חקיקה בנושא זה עדיין לא הושלמו, ההכרעה השיפוטית הנוכחית כבר מעצבת מציאות משפטית חדשה בשטח. השפעת רוחב על המגזר הציבורי בארגונים מעריכים כי לפסיקה זו תהיה השפעה דרמטית על המגזר הציבורי כולו. "אם הרבנות הראשית מסוגלת להעניק שירות ללא צורך בדואר אלקטרוני, יהיה קשה מאוד למשרדי ממשלה ולגופים ציבוריים אחרים לטעון בעתיד שדבר כזה אינו בר-ביצוע אצלם", נמסר מהארגונים. עורך הדין יהודה אבלס, מייצג העותרים, מסר: "פסיקת בית המשפט מכירה בעיקרון היסוד ששירות ציבורי חייב להיות נגיש לכל אזרח, גם למי שבוחר במודע שלא לעשות שימוש באמצעים טכנולוגיים. זהו צעד חיוני שיסייע לאלפי אנשים ויקבע סטנדרט של שוויון ונגישות מול רשויות המדינה".

חתימה על טופס שמירה מפגעי הטכנולוגיה בסערט ויז'ניץ ( צילום: א. אייזנבאך )

מטעם הארגונים "אמת ליעקב בישראל" ו"אשרינו" נמסר: "זהו הישג כביר עבור ציבור רחב שנתקל במשך שנים בחומות דיגיטליות מצד הרשויות. אנו מקווים כי המתווה שיגובש ברבנות ישמש מודל לחיקוי עבור שאר משרדי הממשלה והגופים הציבוריים, ויבטיח שכל אזרח יוכל לקבל שירות מלא, ללא קשר לזמינות האינטרנט או המייל בחייו".

מהפכת החקיקה: חוק אזולאי

פסיקה זו של בג"ץ מגיעה על רקע בשורה משמעותית אף יותר עבור הציבור החרדי וכלל האזרחים שאינם משתמשים באינטרנט. בימים האחרונים אישרה ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, בראשות ח"כ יאסר חוג'יראת, לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של ח"כ ינון אזולאי. חוק זה מטיל חובה מפורשת על גופים ציבוריים לספק "מענה הולם" שאינו דיגיטלי, ובכך הוא צפוי לשים קץ לאפליה המובנית שממנה סובלים מאות אלפי ישראלים.

הצעת החוק, המהווה תיקון לחוק תקשורת דיגיטלית עם גופים ציבוריים, נולדה כדי לתת מענה למצוקה חריפה שהלכה וגברה בשנים האחרונות, בעיקר במגזר החרדי. ככל שמשרדי הממשלה והרשויות המקומיות העבירו את שירותיהם למתכונת מקוונת בלבד, נתקלו אזרחים ללא גישה לאינטרנט בחומה בירוקרטית בלתי עבירה.

מה קובע החוק החדש?

על פי הנוסח שאושר בוועדה, כל גוף ציבורי המציע שירותים דיגיטליים יחויב להעמיד במקביל "מענה הולם" – המוגדר כאפשרות סבירה, פשוטה ופרקטית לקבלת השירותים הנפוצים ביותר, תוך התחשבות במאפיינים ובמיומנות הדיגיטלית של הפונים.

החוק החדש מסדיר מספר ערוצים חלופיים ונגישים:

מענה אנושי וטלפוני: חובה לספק את השירותים המרכזיים באמצעות נציגי שירות, מערכות מענה קולי או פקס

שירות "מסר קולי מוקלט": גופים ציבוריים השולחים הודעות דיגיטליות למכשירי טלפון שאינם מסוגלים לקבל מסרונים (כמו טלפונים כשרים), יידרשו להעביר את המידע כהודעה קולית מוקלטת ממספר מזוהה

האזנה חוזרת: ההודעות הקוליות יישמרו במערכות הממשלתיות למשך 30 ימים לפחות, ויאפשרו לאזרחים להאזין להן שוב באמצעות חיוג חוזר

השילוב בין פסיקת בג"ץ לבין חקיקת חוק אזולאי מהווה מהפך משמעותי בנגישות השירות הציבורי. בעוד הפסיקה מטפלת במקרה הספציפי של מבחני הרבנות, החוק יוצר מסגרת כוללת שתחול על כלל משרדי הממשלה והרשויות.