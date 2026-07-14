( נועם מושקוביץ דוברות הכנסת )

בהצבעה דרמטית שהתקיימה אמש (ראשון) במליאת הכנסת, אושרה בקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק להקפאת מעצרם של תלמידי ישיבות ואברכים שתורתם אומנותם. החוק קיבל 58 קולות בעד, ו-54 נגד , בתום דיונים ממושכים שלוו בעימותים קשים ובהגשת שורת הסתייגויות מצד האופוזיציה.

ההצבעה על החוק הייתה שמית, כאשר כניסתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו למליאה לקראת ההצבעה עוררה מחאות קולניות מצד חברי האופוזיציה ונתניהו הסתובב וחזר ללשכתו ללא הצבעה. עיקרי החוק: הקפאה עד נובמבר 2026 הצעת החוק מבוססת על סעיף מטרה המצהיר על הכרה בחשיבותו של לימוד התורה, ומכוחו נקבעת הוראת שעה המורה על הקפאת מעצרם של תלמידי ישיבות ואברכים. תוקפה של הוראת שעה זו נקצב עד לתאריך ה-30 בנובמבר 2026. בין הרי שווייץ למפלי המים; תיעוד מרהיב מרגעי ההוד של מנוחת האדמו"ר בדאבוס חיים רוזנבוים | 13.07.26 על פי החוק, מרגע אישורו הסופי ועד למשך 90 יום, לא יינקטו הליכי מעצר כלפי לומדי תורה, ועל בסיס הצהרה רשמית ייפסקו ההליכים הפליליים ומעצרי העריקים של בני הישיבות. החוק מחיל את המנגנון גם על מיועדים לשירות ביטחון שלא יתייצבו לבדיקות כושר או לשירות. החוק מגדיר כתלמיד ישיבה הזכאי להקפאת הליכים מי שלומד לימודים תורניים באופן סדיר בהיקף של לפחות 45 שעות שבועיות, ובכולל בהיקף שלא יפחת מ-40 שעות שבועיות, למעט תקופות חופשת "בין הזמנים" שיקבע שר הביטחון. במסגרת מנגנון הפיקוח, שר הביטחון יגבש את רשימת הישיבות המוכרות בהתאם לאמות מידה שיעוגנו בתקנות. ראש הישיבה יידרש להצהיר על עמידת המוסד במכסת שעות הלימוד, ושר הביטחון יהיה מוסמך לקבוע תנאים להסרת מוסד מהרשימה, באישור מוקדם של ועדת החוץ והביטחון.

תלמידי ישיבה ( צילום: שלומי כהן/Flash90 )

גילוי נאות חריג של חברי הכנסת החרדים

בפתח ההצבעות התעוררה מחלוקת סביב סוגיית ניגוד העניינים של חברי הכנסת מהסיעות החרדיות. בהתאם לחוות דעת של היועצת המשפטית של הכנסת, עו"ד שגית אפיק, הגישו חברי הכנסת מש"ס ומיהדות התורה גילוי נאות כללי בכתב, שהוקרא במליאה על ידי יו"ר הישיבה, ח"כ לימור סון הר-מלך.

במסמכים החתמים על ידי חברי הכנסת של יהדות התורה וש"ס נכתב: "אנו חברי הכנסת מודיעים כי גם לנו יש ילדים ונכדים מעל גיל 18, שייתכן שלהוראות הצעת החוק הנוכחית תהיה השפעה עליהם. לכולנו יש נכדים משבט לוי ואנו גאים בהם!".

על המכתב חתמו בגאווה ובשמחה חברי הכנסת: יצחק גולדקנופף, משה גפני, מאיר פרוש, אורי מקלב, יעקב טסלר, יעקב אשר, יצחק פינדרוס, אריה דרעי, מיכאל מלכיאלי, ינון אזולאי, משה אבוטבול, אוריאל בוסו, יוסף טייב, חיים ביטון, יואב בן צור, יונתן מישרקי, ארז מלול ויעקב מרגי.

הדרישה לגילוי נאות הגיעה בעקבות מכתב חריג ששלחה יועמ"שית הכנסת לחברי הכנסת, בו היא דרשה מהם להצהיר על קרובי משפחה שתורתם אומנותם לפני ההצבעה, בשל חשש לניגוד עניינים או מראית עין.

השר קרעי מעל הבימה: "אשריכם שנתפסתם על דברי תורה"

במהלך הדיון הסוער, עלה לדוכן הנואמים שר התקשורת שלמה קרעי ופתח בנאום הגנה חריף, ספוג בדברי תורה ואמונה, תוך שהוא מושך זמן עד לפתיחת ההצבעות.

קרעי תקף את האופוזיציה בחריפות: "אמר מי שאמר 'השמאל שכח מה זה להיות יהודים'. כשאני רואה את ה-24 שעות האחרונות כאן במליאת כנסת ישראל... אני רואה כאן חבורה שמלאה ברעל ושנאה כלפי כל הקדוש והיקר לעם ישראל, כלפי חוק יסוד לימוד תורה". השר שיבח את חברי הקואליציה שאינם נכנעים ל"ערוצי התבהלה" ולמלכודות השמאל.

בנאומו שיתף השר קרעי את המשל הידוע של רבי עקיבא לפפוס בן יהודה:

"מים הם מקום חיותנו. אם נצא מהם – מיד נמות. התורה היא חיינו ואורך ימינו! אלמלא זרוע הרשע של המערכת ששולחת את השוטרים לעצור דווקא את אלו שלומדים... החוק הזה לא היה בא לעולם. מי שלא לומד – שיתגייס. אבל כאן הלכו במפורש לעצור לומדי תורה. לכן אני אומר לאותם בני ישיבות שנעצרו: אשריכם שנתפסתם על דברי תורה, ואנחנו כאן נוודא שלומדי תורה לא ייעצרו יותר!"

השר קרעי אף הוסיף עקיצה מתמטית ומסר מסר ברור למערכת המשפט: "יכול להיות שבסוף מעז יצא מתוק. כתוב שהקב"ה מעמיד מלך שגזירותיו קשות כהמן ומחזירן למוטב. 'המן' זה בגימטריה 95 – בדיוק כמו 'בג"ץ'".

ח"כ יצחק גולדקנוף משוחח עם שר התקשורת שלמה קרעי במהלך הישיבה ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

עימותים קשים במליאה

הדיון במליאה לווה בעימותים פוליטיים וחילופי דברים קשים בין הקואליציה לאופוזיציה. ח"כ משה סולומון (הציונות הדתית), שהצביע בעבר נגד חוק יסוד לימוד תורה והודח מוועדות הכנסת, קרא מעל הדוכן לחברי הקואליציה להצביע נגד החוק: "כבר מראשית הדיונים אמרתי בצורה ברורה: אני מתנגד לחוק הזה בנוסחו הנוכחי. המליאה היא לא חותמת גומי של הוועדה. לכל חבר כנסת יש אחריות אישית, ובסופו של דבר כל אחד מאתנו יצטרך להסביר לציבור כיצד הצביע".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד פנה לחברי הקואליציה לפני ההצבעה ואמר: "אתם מצביעים היום נגד הערכים שלכם. לא רק בלוחמי צה"ל ובציונות אתם בוגדים היום, בערכים של עצמכם אתם בוגדים. תצטרכו יום אחד לעמוד ולהסתכל על עצמכם בראי ולשאול מה קרה לי ביום הזה".

במהלך הדיון ביקש ח"כ אלעזר שטרן למסור גילוי נאות, אך ניצל את הבמה כדי לתקוף את יו"ר ש"ס אריה דרעי. בעקבות זאת, הורתה יו"ר הישיבה ח"כ לימור סון הר-מלך להפסיק את דבריו ולפנותו מהדוכן.

בהמשך, התבטאות חריפה של שר התקשורת שלמה קרעי כלפי ח"כ מירב בן ארי ("יש עתיד") עוררה סערה באולם. לאחר שאמר לה ״את יודעת מה זה אישה קטלנית? אישה שהתאלמנה משני בעלים, ולשלישי כבר אומרים תיזהר. את הרגת את כולנו ויש עתיד - ועכשיו את בדרך להרוג את בנט", דרשו יו"ר סיעת ישראל ביתנו, עודד פורר, ויו"ר סיעת כחול לבן, פנינה תמנו-שטה, מח"כ בן ארי לבטל את כל ההסכמות שהושגו עם יו"ר הקואליציה אופיר כץ בנוגע לקיצור זמני הדיון וההצבעות במליאה.

"די לרדיפה, די לשנאה"

יו״ר ש״ס אריה דרעי שיזם ודחף את החוק, הגיב להכנסתו לספר החוקים: היום, בסיעתא דשמיא, אישרנו את החוק להפסקת מעצרי לומדי התורה. היום הכנסת אומרת בקול ברור ליועמ״שית המודחת: די לרדיפה. די לשנאה כלפי לומדי התורה.

מי היה מאמין שבמדינת היהודים יתייחסו לבני הישיבות, לשבט לוי היקר של עם ישראל, כאל עבריינים? את העוול הזה התחלנו היום לתקן.

רוב עם ישראל אוהב את התורה, מכבד את לומדיה ומבין שהם שומרים על זהותו ועל רוחו של העם היהודי.

ביום הזה אני נזכר בדבריו של מרן רבנו עובדיה יוסף זצ״ל, שכאב עד עמקי נשמתו את הפגיעה בבני הישיבות, ואמר שבזכות התורה שלהם עם ישראל מוגן מכל אויביו. מרן אהב וחיבק גם את חיילי צה״ל המוסרים את נפשם למען ביטחון ישראל, וברך אותם שישובו לביתם בשלום. זו דרכה של התורה – לחבק את כולם, לאחד את כולם.

אל תתנו ליועמ״שית ולמסיתים למינהם - להפריד בינינו. בעזרת ה׳ נמשיך לנצח, ביחד.