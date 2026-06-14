הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף תקף בשבוע שעבר את מעצר תלמידי הישיבות בידי המשטרה הצבאית והשלכתם לכלא וביקר את העובדה שכל העצורים במעצרים היזומים של צה"ל הם תלמידי ישיבות מבני עדות המזרח.

במהלך שיחת חיזוק לתלמידי ישיבה צעירים התבטא הראש"ל: "צריכים לדעת מה זה ערך של לומדי תורה. אני דיברתי כמה פעמים על המצב היום שעוצרים בחורי ישיבות, בחורים בגיל 17-18 עוצרים אותם, אם מרן (רבינו עובדיה יוסף זצ"ל. י-כ) היה חי אני לא יודע מה הוא היה עושה, לעצור בן תורה ולהכניס אותו לכלא? מרן לא היה ישן בלילה אם דבר כזה היה קורה".

"עוצרים בחורי ישיבות וממש מבזים", הוסיף הגר"י יוסף בכאב ותקף: "אני לא יודע איך זה יכול להיות אבל עוצרים דווקא ספרדים, ככה זה, עם האשכנזים הם לא יעזו להתחיל איתם, לא בורנשטיין ולא מורגנשטרן, רק עם הספרדים הם מתחילים".

הראשון לציון פנה לתלמידי הישיבה ואמר: "אתם צריכים להיות חזקים, 'כל כלי יוצר עליך לא יצלח', נקווה שבעזרת ה' התקופה הזו תעבור ויעבור הדבר הזה. אצל מרן זה היה בנפשו, עוצרים תלמיד ישיבה בעוון שלומד תורה? איזה כאב היה לו, אנחנו גדלנו אצלו בבית, ראינו את האהבה שלו לבני תורה".