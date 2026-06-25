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דרמה לילית במחסום 443: עשרות הגיעו להפגין במקום | כך הגיבה המשטרה

בן ישיבה נעצר במחסום מכבים בשעות הלילה • בחורים ואברכים רבים הגיעו למקום והחלו להפגין • המשטרה טוענת כי מדובר בעבירת תנועה בלבד | המפגינים: ניסיון הסגרה למשטרה הצבאית (חרדים)

המהומות במחסום
המהומות במחסום| צילום: צילום: באדיבות המצלם

מהומה הלילה (חמישי) במעבר מכבים בכביש 443, לאחר שבן ישיבה נעצר על ידי שוטרי תחנת מודיעין עילית. האירוע, שהחל סמוך לשעה 01:00, הסתיים במחאה המונית של מאות בני אדם שהגיעו למקום בתוך דקות ספורות.

על פי הדיווח הראשוני במערכת "", מדובר בניסיון הסגרה של בן ישיבה למשטרה הצבאית. בעקבות הדיווח, מאות בני הציבור החרדי הגיעו למחסום והחלו להפגין במחאה על מה שלטענתם היה ניסיון להסגיר את בן הישיבה.

שתי גרסאות סותרות

במשטרה מציגים תמונה שונה לחלוטין. בהודעה רשמית נמסר כי שוטרי תחנת מודיעין עילית עצרו לבדיקה רכב שעורר את חשדם במעבר מכבים. במהלך הבדיקה התברר כי הנהג, תושב מודיעין עילית בשנות ה-20 לחייו, נהג ברכב שלא עבר מבחן רישוי ("טסט") במשך למעלה משנה.

לדברי המשטרה, הנהג טופל בעבירת תנועה, קיבל דו"ח ושוחרר לדרכו. לטענתם, לא היה כל קשר למשטרה הצבאית או לניסיון הסגרה. עם זאת, במערכת "צבע שחור" עדכנו בהמשך כי בן הישיבה אכן לא הועבר לידי המשטרה הצבאית, וכי רכבו נותר במקום.

המהומות במקום
המהומות במקום| צילום: צילום: דן יוסף אלול

חסימת כביש 443 והפגנה המונית

בעקבות האירוע נחסם כביש 443 לשני הכיוונים, ובמקום התקיימה מחאה בהשתתפות מאות מפגינים. במשטרה טוענים כי המפגינים הפרו את הסדר, גרמו נזק לניידת משטרה וניקבו את צמיגי אחד מכלי הרכב המשטרתיים. בעקבות האירועים הוזעקו למקום כוחות יס"מ וכוחות צה"ל.

ל'בבלי' נודע כי במהלך המחאה המשטרה בחנה אפשרות להפעיל מכת"זית לפיזור ההפגנה. אולם עד להגעתה לאזור, המפגינים כבר החלו להתפזר והאירוע הסתיים ללא שימוש במכת"זית.

במהלך ההפגנה תועדו עשרות משתתפים רוקדים סביב רכבו של בן הישיבה ושרים: "אשריך שנתפסת על דברי תורה". התמונות משקפות את תחושת הציבור החרדי, הרואה ב של בני ישיבות רדיפה דתית.

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