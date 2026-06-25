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החלטה מקוממת

דמנו הותר! בית המשפט שחרר למעצר בית את הנהג ששלף נשק על חרדים

בית המשפט בירושלים שחרר למעצר בית את החשוד בשליפת נשק על חרדים במהלך המחאה אמש | בית המשפט טען כי "היה סיכון" וכי המשטרה לא הגיעה למקום, מה שנראה כי הכשיר בעיני השופט את המעשה החמור (חרדים)

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אחד משני המקרים בו נשלף אתמול נשק (27א / מחאת הרכבים)

בהחלטה מקוממת במיוחד, הורה היום (חמישי) שופט בית המשפט השלום בירושלים על שחרורו של הנהג שנצפה שולף נשק לעבר חרדים שחסמו את הכביש במסגרת פעולות המחאה, הפגנה שאושרה כזכור על ידי המשטרה.

לפי הדיווח של לירן תמרי מ-ynet, השופט אף הגדיל לעשות והטיח ביקורת במשטרה.

בהחלטה שמסר, מתח השופט אריאל ארליך ביקורת על התנהלות רשויות האכיפה והתייחס לנסיבות החריגות לדבריו של האירוע: ״נסיבות האירוע ייחודיות. העבירה נעברה לפי החשד בתוך סיטואציה של מתח ובהלה, כשרשויות האכיפה אינן מספקות מענה. החסימה יצרה מפגע קשה, כשיש בו כשלעצמו גם מסוכנות רבה לציבור", זאת למרות כאמור שהאירוע אושר על ידי המשטרה.

כזכור, במהלך מחאת הרכבים בכביש 1, ציר התנועה המרכזי המוביל מירושלים לתל אביב, שלף לכאורה אחד מהנהגים החילוניים אקדח לעבר מפגינים חרדים.

בתיעוד שפורסם על ידי דוברות המחאה, נראה האזרח כשהוא יושב ברכבו ונוסע באיטיות עם רכבו, כאשר הוא מתקרב לעבר אזור בכביש שבו עמדו מספר צעירים חרדים - ובידו אקדח מכוון.

דוברות המחאה כינתה את האירוע "איום ברצח" וקראה למשטרה "לפעול באופן מיידי נגד המסיתים והמוסתים. די לאלימות!". נציין כי לא נורו כל יריות באירוע.

המשטרה הודיעה מאוחר יותר על מעצרו של החשוד, לאחר שעות כאמור הוא שוחרר על ידי השופט.

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להזכירכם עשרות אנשים בעלי משפחה, עדיין מוחזקים במעצר, בחשד למעורבותם בעוון הנורא של שבירת עציצים בחצר ביתו של השופט סולברג
דוד

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