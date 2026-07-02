ראש ישיבת מיר בעצרת תפילה והתעוררות בישיבת מיר ( צילום: שוקי לרר )

על רקע גל המעצרים המתמשך של בני ישיבות ואברכים, פרסם ראש ישיבת מיר, הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל, מכתב חריג לתלמידי הישיבה ובו שורת הנחיות מעשיות להתנהלות מול רשויות הצבא.

במכתב, שהופץ לאחר כינוס החירום שהתקיים בישיבה בימים האחרונים, מורה ראש הישיבה שלא לגשת ללשכת הגיוס או למעברי הגבול ללא אישור הוועדה שהקימה הישיבה, ומנחה כיצד לנהוג במקרה של מעצר. "המצב הנורא השורר בארץ הקודש" בפתח המכתב כותב ראש הישיבה: "עקב המצב הנורא השורר בארץ הקודש, כשבני התורה היקרים נמצאים תחת רדיפות קשות ובסכנת מעצר, ברצוננו להודיע בשער בת רבים כי הישיבה תשתדל לסייע לכל יחיד ויחיד בכל האפשרויות העומדות לרשותנו". "הרמטכ"ל הארור יימח שמו": הרב יזדי תקף בחריפות במהלך העצרת | צפו אריה רוזן | 30.06.26 הפתעה אחרי שחרית; מה חיפש הרבי מסאדיגורה במטבח המלון באוסטריה? חיים רוזנבוים | 30.06.26 "לשם כך הוקמה ועדה מיוחדת הכוללת רבנים, מחנכים ואנשי מקצוע, שתעניק ליווי אישי לכל בחור ואברך בכל הנוגע להתנהלות מול שלטונות הצבא", מבהיר ראש הישיבה.

המכתב שנתלה בישיבה

אזהרה מפני צעדים עצמאיים

בהמשך מזהיר הגרא"י פינקל מפני צעדים עצמאיים מצד תלמידים: "ישנם הפועלים על דעת עצמם, או על ידי עסקנים למיניהם, למצוא כל מיני דרכים לקבל פטור מהצבא, ומכניסים עצמם לגוב האריות, לסכנת גיוס או למעצר מיידי".

לאחר מכן מפרט ראש הישיבה שורת הנחיות מחייבות: "אין לגשת ללשכת הגיוס ללא אישור הוועדה בשום פנים ואופן (גם מי שלדעתו זכאי לפטור)", וכן: "אין לעבור בשום פנים ואופן במעברי הגבולות ללא אישור מהוועדה".

עוד מבהיר ראש הישיבה כי "תלמיד שיפעל בניגוד להוראות הישיבה, הוציא עצמו מהכלל ועלול לשאת בעצמו בתוצאות מעשיו".

הנחיות למקרה של מעצר

במכתב ניתנות גם הוראות ברורות למקרה של מעצר. ראש הישיבה מנחה את תלמידיו ליצור קשר מיידי עם נציג הוועדה, ומדגיש: "יש לשמור על זכות השתיקה, לא לומר שום פרט, מלבד שם ותעודת זהות. על כל השאלות יש לענות - עורך הדין יענה לכם".

את המכתב מסיים ראש הישיבה בקריאה להתחזקות רוחנית: "בני הישיבה נקראים להרבות בתפילה ובזעקה לגאולת ישראל ולהרמת קרן התורה. וכל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול דרך ארץ".

ההודעה על ביטול העצרת

רקע: כינוס חירום בישיבה

המכתב מגיע ימים ספורים לאחר כינוס החירום שקיימה ישיבת מיר למאות בחורי ואברכי הישיבה, בהשתתפות ראשי הישיבה, המשגיח ורבני הישיבה. בכינוס, שנערך באולם בית ישעיה, נמסרו לבחורים הנחיות מעשיות על ידי הרב שמעון שישא.

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כפי שפרסמנו ב'בבלי', הכינוס התקיים לאחר שבוטלה עצרת מחאה שתוכננה בירושלים בעקבות שחרורו המהיר של תלמיד הישיבה שנעצר בכלא הצבאי. ההחלטה על קיום הכינוס התקבלה לאחר התייעצות שקיים ראש הישיבה, הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל, עם גדולי ישראל, ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש לנוכח ההתפתחויות האחרונות בסוגיית גיוס בני הישיבות.