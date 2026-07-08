ילדים עם אזיקים ועימותים עם חיילים: מחאה סוערת מחוץ לכלא 10 | תיעוד

המחאה החריגה מחוץ לכלא 10 - צילום: Doovidl המחאה החריגה מחוץ לכלא 10 | צילום: צילום: Doovidl 10 10 0:00 / 0:18

קבוצת קיצוניים התפרעו הערב (רביעי) בכלא 10 בבית ליד, לשם הגיעו כדי למחות על מעצרו של תלמיד ישיבה. באופן חריג, השתתפו בהפגנה גם נשים וילדים. האוטובוסים של המפגינים הגיעו מירושלים ובית שמש. מדובר ב״אנשי חיל". מדובר במשפחה מורחבת של אחד העצורים מההתפרעות בביתו של השופט סולברג.

בתיעוד מהמקום נראים המתפרעים מתעמתים עם חיילים במקום, המנסים לפנותם. הקיצונים הושיבו את הילדים וכורכים סביב ידם אזיקים תוך כדי הסבר על הגזירה הנוראה שקיימת.

שמים אזיקים על ידי הילדים - צילום: Doovidl שמים אזיקים על ידי הילדים | צילום: צילום: Doovidl 10 10 0:00 / 0:22

המחאה החריגה מחוץ לכלא 10 - צילום: Doovidl המחאה החריגה מחוץ לכלא 10 | צילום: צילום: Doovidl 10 10 0:00 / 0:23

מדובר צה"ל נמסר: מוקדם יותר הערב (ד'), החלה הפגנה בלתי חוקית מחוץ לבסיס מחנה בית ליד (כלא 10), המפגינים פעלו באופן אלים ונכנסו לתוך המרחב הצבאי. כוחות המשטרה הצבאית הוציאו את כלל המפגינים משטח הבסיס. האירוע הסתיים.

המחאה החריגה מחוץ לכלא 10 - צילום: Doovidl המחאה החריגה מחוץ לכלא 10 | צילום: צילום: Doovidl 10 10 0:00 / 0:47

הנשים בתוך הכלא - צילום: Doovidl הנשים בתוך הכלא | צילום: צילום: Doovidl 10 10 0:00 / 0:15

במקביל, מהמשטרה נמסר כי שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב הרחיקו מפרי סדר שחסמו את הרכבת הקלה בשדרות בר לב, ופועלים בהפרת סדר נוספת המתקיימת בשעה זו ברחוב בר אילן. בדרך לאוטונומיה: מימון לרכישת דירות וכרטיס אשראי - רק לעריקים | מעייריב איצלה כץ | 07.07.26 7 סביב שולחנות ערוכים | המונים השתתפו בסעודת ההילולא לזכר הצדיק משטפנשט חיים רוזנבוים | 07.07.26 בעקבות דיווח שהתקבל על מפרי סדר שפוגעים בשגרת החיים באיזור בר לב בירושלים תוך חסימת צירי תנועה של הרכבת הקלה, שוטרי תחנת לב הבירה ולוחמי מג"ב הגיעו למקום, קצין משטרה הכריז על הפרת סדר וכרז להתפנות מהציר, הכוחות פיזרו את מפירי הסדר לאחר שלא נענו להוראות, והציר נפתח לתנועה.

המחאה החריגה מחוץ לכלא 10 ( צילום: Doovidl )

המחאה החריגה מחוץ לכלא 10 ( צילום: Doovidl )

המחאה החריגה מחוץ לכלא 10 ( צילום: Doovidl )

המחאה החריגה מחוץ לכלא 10 ( צילום: Doovidl )

המחאה החריגה מחוץ לכלא 10 ( צילום: Doovidl )

המחאה החריגה מחוץ לכלא 10 ( צילום: Doovidl )

המחאה החריגה מחוץ לכלא 10 ( צילום: Doovidl )