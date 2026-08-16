בשורה משמחת לעולם התורה וההוראה במודיעין עילית: לקראת פתיחת זמן אלול והשנה החדשה תבוא עלינו לטובה, נפתח בית מדרש חדש להוראה הנושא את השם "בניין אליהו", לעילוי נשמתו הטהורה של הראשון לציון לשעבר, מרן הגאון רבי אליהו בקשי דורון זצוק"ל.

המוסד החדש, המהווה המשך לפעילות הקודש של מוסדות "בניין אליהו", עומד בראשות הרה"ג רבי דניאל כהן, שהיה מתלמידיו המובהקים של מרן הראשל"צ זצ"ל.

כנס היסוד ושיעור הפתיחה נערכו במעונו של מרן הראשל"צ זצ"ל בשכונת בית וגן שבירושלים. את המעמד כיבד בנוכחותו הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, שמסר דברי פתיחה וחיזוק מיוחדים לאברכים ולראשי הכולל. מרן הראשל"צ שליט"א התייחס בדבריו לקשר הלימודי וההלכתי העמוק שהיה בין אביו מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל לבין מרן הגאון רבי אליהו בקשי דורון זצ"ל.

במהלך המעמד נשאו דברי ברכה גם ראש בית המדרש הרה"ג דניאל כהן והרב משה בקשי דורון, בנו של מרן הראשל"צ זצ"ל, שבירכו את המייסדים והמארגנים בהצלחה מרובה להגדיל תורה ולהאדירה.