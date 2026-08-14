הרב אליעזר סורוצקין, מנכ"ל רשת החינוך העצמאי, הודיע על יוזמה חינוכית חדשה שתלווה את מוסדות הרשת בשנת הלימודים תשפ"ז. במכתב שנשלח למנהלי בתי הספר ולצוותי החינוך, הכריז הרב סורוצקין על נושא שנתי מיוחד: "ייקור לומדי התורה".

היוזמה באה על רקע התקופה המורכבת שעובר עולם התורה, כאשר נשמעים קולות המבקשים לפגוע במעמדם של לומדי התורה הקדושה. התוכנית נועדה להעמיק בקרב התלמידים את ההכרה בחשיבות התורה ולומדיה.

"בכל שנה בוחר כל מוסד נושא שנתי מרכזי המלווה את העשייה החינוכית והחברתית", נכתב במכתב. "השנה החלטנו להמליץ על נושא משותף לכלל בתי הספר ברשת: 'ייקור לומדי התורה'".

הרב סורוצקין הסביר את הרקע לבחירה: "דווקא בשנה שבה נשמעים לצערנו קולות המבקשים לפגוע במעמדם של לומדי התורה, אנו מבקשים לחזק את המסר ההפוך". המטרה המרכזית, כפי שפורט במכתב, היא "להעמיק בקרב תלמידינו את ההכרה בחשיבותם של לומדי התורה, את ההערכה כלפיהם ואת אהבת התורה".

מנכ"ל החינוך העצמאי הדגיש: "התורה ולומדיה הם יסוד קיומו של עם ישראל".