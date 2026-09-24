בבלי
ערב יום הכיפורים

"אבא תמחל לי" | הרגע המרטיט במעונו של הגר"מ שטרנבוך

תיעוד מרומם מערב יום הכיפורים: הגאון רבי חיים עוזר שטרנבוך, בנו של הגר"מ, מתברך מאביו ומבקש את מחילתו על כל השנה | חס ושלום אבא לא עשה לי מעולם דבר רע

הגאון רבי חיים עוזר שטרנבוך מקבל ברכה מאביו מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א (צילום: באדיבות המצלם)

תיעוד מרומם ומלא הוד הגיע ממעונו של פוסק הדור, מרן שליט"א, ברגעים הספורים שלפני כניסת ליל יום הכיפורים הקדוש.

בשעה שבכלל ישראל נוהגים האבות לברך את ילדיהם בכל מילי דמיטב לקראת השנה החדשה, נצפה מחזה מרומם במעונו של הגר"מ שטרנבוך שליט"א.

בנו, הגאון רבי חיים עוזר שטרנבוך שליט"א, ראש רשת כוללי "תשובות והנהגות", נצפה עומד ומקבל ברכה מאביו הגדול. מיד לאחר מכן ביקש הבן את מחילתו של אביו על כל השנה החולפת, כשהוא מקפיד להדגיש בענווה רבה כי חס ושלום אביו לא עשה לו מעולם שום דבר רע, אלא שכך נהוג לקיים את המנהג הטהור של ערב יום הכיפורים.

הגאון רבי חיים עוזר שטרנבוך מקבל ברכה מאביו מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א
הגאון רבי חיים עוזר שטרנבוך מקבל ברכה מאביו מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א| צילום: צילום: באדיבות המצלם
הרב משה שטרנבוךיום כיפוריםהרב חיים עוזר שטרנבוךבקשת מחילה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחרדים:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר