תיעוד מרומם ומלא הוד הגיע ממעונו של פוסק הדור, מרן הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א, ברגעים הספורים שלפני כניסת ליל יום הכיפורים הקדוש.

בשעה שבכלל ישראל נוהגים האבות לברך את ילדיהם בכל מילי דמיטב לקראת השנה החדשה, נצפה מחזה מרומם במעונו של הגר"מ שטרנבוך שליט"א.

בנו, הגאון רבי חיים עוזר שטרנבוך שליט"א, ראש רשת כוללי "תשובות והנהגות", נצפה עומד ומקבל ברכה מאביו הגדול. מיד לאחר מכן ביקש הבן את מחילתו של אביו על כל השנה החולפת, כשהוא מקפיד להדגיש בענווה רבה כי חס ושלום אביו לא עשה לו מעולם שום דבר רע, אלא שכך נהוג לקיים את המנהג הטהור של ערב יום הכיפורים.