בגלל המלחמה באיראן: הדף שצורף לחבילות המצות במדינה האירופאית

יוזמה שהולכת ותופסת תאוצה בהונגריה, קוראת ליהודי כל המדינה לקרוא בליל הסדר בחג הפסח פרק תהילים לשלומם של יהודי ארץ ישראל, הנתונים במתקפה מצד האיראנים ושלוחיהם.

לקרוב לשבעת אלפים אריזות מצות עבודת יד, שמחולקות בימים אלה למשפחות יהודיות בכל רחבי המדינה על ידי שלוחי חב"ד, מצורף דף הקורא לתפילה, ביוזמת הרב הראשי הרב שלמה כובש.

"אחים יקרים" נכתב, בקריאה ליהודי הונגריה, "בשעה זו, כשכולנו נערכים ומתכוננים להסב לשולחן "ליל הסדר", בלילה של ה-1 וה-2 באפריל (בתאריך העברי י"ד וט"ו בניסן), אחינו ואחיותינו בארץ הקודש נלחמים בחירוף נפש נגד איום קיומי שמסכן את חייהם זה עשרות שנים. במקום לעסוק בהכנות לחג המתקרב, הם מוצאים עצמם רצים למרחבים המוגנים לעיתים קרובות, כדי להציל את חייהם.

"פסח מסמל את ההתמודדות עם משטר דיכוי רצחני, במצרים, לפני אלפי שנים. למרות הזמן הרב שחלף מאז, משטרים אפלים ומדכאים עדיין קיימים. כשם שהמצרים לא יכלו לעם ישראל, גם אנו מייחלים לנצחון על מי שמאיים לכלותנו, לנצחון מובהק וברור של האור על החושך ולגאולה אמיתית ושלימה.

"בזמן מאתגר זה", נכתב בו עוד, "כשאנו נערכים לחג הפסח - החג היהודי המסמל ביותר את החירות, נישא תפילה להצלחתם במערכה שעשויה להביא חירות לעולם כולו ושמגינה גם עלינו, תושבי הונגריה. מצורף בזה פרק מספר תהילים, שהוא אחד ממזמורי התפילה שחיבר דוד המלך, המיוחס לשמירה והצלה. נשמח אם תקדישו דקה מזמנכם כדי לקרוא אותו, לשלום, לשקט ולחירות, ולהצלחת כוחות הביטחון של ישראל וארצות הברית, הפועלים לעתיד טוב יותר לעולם כולו".

הרב שמואל גליצנשטיין, מנהל בית חב"ד זי'ליפ בלב בודפשט, האחראי על פרויקט חלוקת המצות אומר כי הוא נמשך על פני עשרה ימים וכולל חלוקת מצות ליהודים בעשרים ושתיים ערים ויישובים שונים בהונגריה. לדבריו, "היוזמה הזו, במימון 'איגוד קהילות שומרי תורה בהונגריה' (EMIH) והרב כובש היא הזדמנות מיוחדת ליצור קשר עם יהודי המדינה ולהזכיר להם את יהדותם. אנו בטוחים כי היוזמה תחבר בין יהודי הונגריה ליהודי ארץ ישראל ומשוכנעים כי התפילה שיישאו עבורם בליל הסדר תבקע רקיעים ותפעל את פעולתה בשמי רום".