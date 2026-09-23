הקרן למורשת הכותל המערבי השלימה את ההיערכות המקיפה לקראת חג הסוכות תשפ"ז, לקראת בואם של מאות אלפי מתפללים ומבקרים הצפויים להגיע לרחבת הכותל במהלך ימי החג. זאת לאחר שבמהלך חודש אלול ועשרת ימי תשובה השנה פקדו כשני מיליון מתפללים את רחבת הכותל המערבי.

במסגרת ההיערכות הוצבו שלוש סוכות מרכזיות ומהודרות ברחבת הכותל לרווחתם של מאות אלפי המתפללים והמבקרים, לנטילת ארבעת המינים ולקיום מצוות סוכה. רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הגאון רבי שמואל רבינוביץ שליט"א, כתב מאמר הלכתי מפורט שבו ציין כי גם הסוכה במרפסת 'בית שטראוס' הוכשרה למהדרין, הן בדפנותיה והן בסכך שעל הפרגולה.

לפסק ההלכה של הגאון רבי שמואל רבינוביץ הצטרפו גם הגאון רבי אברהם נבנצל, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, הגאון רבי עובדיה פריד והגאון רבי יהודה שכטר. הועד לענייני סוכות בראשות הגאון רבי משה אנדלרד ומו"ץ בשכונת רמות הגאון רבי יצחק סאפרין ביקרו אף הם בסוכות והפליגו בכשרותן המהודרת.

לראשונה השנה הציבה הקרן גם סוכה קטנה מעל ברזי המים הקרים בכניסה לרחבת התפילה, כדי לאפשר שתייה לאלו הנמנעים משינוי מים מחוץ לסוכה.

מעמד ברכת הכהנים בשני מועדים

השנה יתקיים מעמד ברכת הכהנים המסורתי בשני מועדים נפרדים במעמד רבבות מתפללים. הקרן למורשת הכותל המערבי הודיעה כי ההחלטה נועדה לאפשר לקהל הרחב להשתתף במעמד המרכזי.

המעמד הראשון יתקיים ביום שני, י"ז בתשרי תשפ"ז (28 בספטמבר 2026), והמעמד השני ביום חמישי, כ' בתשרי תשפ"ז (1 באוקטובר 2026). תפילת שחרית תתחיל בשעה 8:45, ברכת כהנים ראשונה של שחרית בשעה 9:15, תפילת מוסף בשעה 10:15 וברכת כהנים שנייה של מוסף בשעה 10:30.

במעמדים צפויים להשתתף שורדי השבי שמציינים השנה שנה לשחרורם משבי החמאס בעזה, משפחות שכולות ופצועי צה"ל שנפצעו במהלך מלחמת 'חרבות ברזל'.

בנוסף, יתקיים השנה מעמד 'הקבלת פני רבו ברגל' עם הרבנים הראשיים לישראל ורב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, מיד לאחר התפילה במעמד הראשון של ברכת הכהנים ביום שני, כאשר אלפי מתפללים יחלפו לברכת חג מהרבנים.

כמיטב המסורת, יתקיים מעמד 'הקפות שניות' המסורתי ברחבת הכותל המערבי במוצאי שמחת תורה, מוצאי שבת, אור לכ"ג תשרי (3 באוקטובר 2026), החל מהשעה 22:00 ברחבת הכותל המערבי בליווי תזמורת.

הקרן למורשת הכותל המערבי מבקשת מהציבור להישמע להנחיות הסדרנים לטובת בטיחות פוקדי הכותל המערבי. הכניסות לעיר העתיקה ולכותל המערבי ייסגרו במידה ויהיו עומסים. יש לעקוב אחרי הפרסומים וההנחיות המתעדכנות מעת לעת.