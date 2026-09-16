לאחר תקופה ממושכת של כשנתיים שבה לא ניתן היה להכניס אוטובוסים דרך שער האשפות בירושלים, הוסדר מחדש מעבר האוטובוסים בשעות הבוקר המוקדמות. ההסדר החדש הושג בעקבות התערבות נציבות תלונות הציבור, והוא צפוי להקל במיוחד על מתפללים מבוגרים ועל אנשים המתקשים בהליכה, שיוכלו כעת להגיע קרוב יותר לרחבת הכותל.

ההסדר נקבע בעקבות פניות של מתפללים, ביניהם נשים מבוגרות, שהתקשו להגיע לתפילת ותיקין בכותל ונאלצו לרדת מהאוטובוס במרחק ניכר מהאתר הקדוש ולהמשיך ברגל. על פי ההסדר החדש, בימי חול בשעות 4:00 עד 6:00 בבוקר, יוכלו אוטובוסים להיכנס דרך שער האשפות. לצורך כך יוצב שוטר במקום שיסייע בהכוונת התנועה.

שער האשפות משמש כנקודת כניסה מרכזית לעיר העתיקה ולכותל המערבי. בשנתיים האחרונות נאלצו מתפללים שהגיעו באוטובוס לרדת במרחק ניכר מהכותל ולהמשיך ברגל, דבר שהקשה במיוחד על קשישים ועל אנשים עם מוגבלויות.

ההסדר החדש מאפשר למתפללים להגיע בנוחות רבה יותר לתפילות השחר ולתפילת ותיקין, המתקיימות בשעות המוקדמות של הבוקר. השוטר שיוצב במקום יסייע בהכוונת האוטובוסים ובהבטחת זרימה תקינה של התנועה בשעות אלו.

יצוין כי בחודש אלול האחרון התקיימו 19 מעמדי סליחות מרכזיים ברחבת הכותל, במהלכם הגיעו מאות אלפי מתפללים לאתר. ההסדר החדש צפוי להקל על הגעת המתפללים גם במעמדים עתידיים.