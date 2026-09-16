ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, בדק אתמול (יום רביעי) לולבים לקראת חג הסוכות הבעל"ט.

כמנהגו הקבוע זה עשרות בשנים, מקדיש ראש הישיבה את הימים שבין יום כיפור לחג הסוכות לחיבוב מצווה ולבדיקה מדקדקת של ארבעת המינים.

הבדיקה נערכה במעונו של ראש הישיבה בבני ברק, כאשר לפניו הונחו מספר לולבים לבחירה. על פי המסורת המקובלת, גדולי ישראל נוהגים לבדוק בעיון רב את ארבעת המינים, ובמיוחד את הלולב, שצריך להיות סגור ושלם לפי ההלכה.

השנה חל חג הסוכות ביום שני, כך שיום טוב ראשון של החג אינו חל בשבת קודש. על פי ההלכה, כאשר יום טוב ראשון של סוכות חל בחול, מצוות נטילת לולב היא מדרבנן ולא מדאורייתא.

עם זאת, כפי שמסרו בני ביתו של מרן ראש הישיבה, חיבוב המצווה והקפדה על הידורה נשארים ללא כל שינוי. אחד מבני ביתו מסר כי "למרות שהשנה המצווה היא לא דאורייתא, אף על פי כן חיבוב המצווה של ראש הישיבה נשאר כמו כל השנים והוא מקפיד להדר בנוי מצווה".