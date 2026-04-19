חוסל מפקד גזרת בינת ג'בייל בחיזבאללה

גורם בטחוני בכיר אישר הבוקר (ראשון) כי בימים האחרונים חוסל עלי רזא עבאס, מפקד גזרת בינת ג'בייל בארגון הטרור חיזבאללה. החיסול בוצע במסגרת מבצע ממוקד של כוחות צה"ל בדרום לבנון, בתגובה ישירה למטענים הקטלניים שהניח הארגון והובילו לנפילתם של שני לוחמי צה"ל בתוך פחות מ-24 שעות.

על פי הנמסר, עבאס היה אחראי על הפעילות המבצעית של חיזבאללה במרחב בינת ג'בייל, שהפך בשבועות האחרונים לאחד ממוקדי הפעילות המרכזים של כוחות צה"ל בדרום לבנון. עבאס הינו מפקד גזרת בינת ג'בייל הרביעי שחוסל על ידי צה"ל מתחילת מבצע 'חיצי הצפון'. לצד עבאס, מתחילת מבצע "שאגת הארי" חוסלו בלבנון יותר מ-1,800 מחבלי חיזבאללה, כ-150 מהם חוסלו ביממה לפני הפסקת האש.

שתי תקריות קטלניות

החיסול מגיע על רקע שתי תקריות קשות שאירעו בדרום לבנון בימים האחרונים. כפי שדיווחנו בהרחבה, רס"ל לידור פורת הי"ד, בן 31 מאשדוד, נפל בקרב לאחר שכלי הנדסי מסוג D-9 עלה על מטען חבלה שהניחו מחבלי חיזבאללה בכפר כילא, סמוך למטולה. באירוע הקשה נפצעו חמישה לוחמים נוספים בדרגות שונות.

שעות ספורות לפני כן, נפטר רס"ב ברק כלפון הי"ד, בן 48 מעדי, לוחם בגדוד חיר"ם 7056, מפצעיו לאחר שנפצע בקרב בדרום לבנון. על פי הנמסר, כלפון היה עובד בכיר ברפא"ל ולוחם צנחנים במילואים. באירוע נפצעו שלושה לוחמים נוספים.

בצה"ל מתחקרים מתי הונחו המטענים בשטח והאם מדובר בהפרה של הפסקת האש שנכנסה לתוקף לפני מספר ימים. יצוין כי זו לא התקרית הראשונה מאז הפסקת האש בה נפגעים כוחות צה"ל מפעילות חיזבאללה.