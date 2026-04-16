תיעוד: השמדת 70 תשתיות חיזבאללה בדקה

תיעוד מבצעי מרהיב שפרסם צה"ל מתעד פעולה מתואמת של יחידות מובחרות בדרום לבנון, במסגרתה הושמדו כ-70 תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה תוך דקה אחת בלבד. הפעולה בוצעה על ידי לוחמי יחידת אגוז ויחידת יהל"ם.

מאות תשתיות הושמדו בימים האחרונים

הפעולה המתועדת מתקיימת במסגרת מאמץ מבצעי רחב יותר של כוחות צה"ל בדרום לבנון. כידוע, צה"ל תקף בימים האחרונים למעלה מ-200 מטרות של ארגון הטרור, כאשר בין התשתיות שהותקפו היו כ-20 משגרים, חלקם שיגרו לעבר ישראל והושמדו בסגירות מעגל מהירות.

במקביל, כוחות חטיבת גולני בפיקוד אוגדה 36 ממשיכים בפעילות קרקעית ממוקדת במרחב. במהלך הפעילות האחרונה, השמידו הכוחות למעלה מ-300 תשתיות של חיזבאללה, איתרו מחסני אמצעי לחימה עצומים וחיסלו עשרות מחבלים בקרבות פנים אל פנים.

הגנה ימית על שמי המדינה

במקביל לפעילות הקרקעית, ספינות הטילים של חיל הים ממשיכות להגן על שמי המדינה. במהלך הלילה האחרון יירטו לוחמי ספינת טילים כלי טיס בלתי מאויש ששוגר מלבנון לעבר שטח ישראל. מאז תחילת מבצע "שאגת הארי", ספינות הטילים לקחו חלק בכ-40 אירועים להגנה על שמי המדינה.

הפעילות המבצעית נמשכת על רקע מאמצים דיפלומטיים להארכת הפסקת האש. יצוין כי ארגון הטרור חיזבאללה פרסם בימים האחרונים תיעודים תעמולתיים המיוחסים לשיגורי רקטות לעבר קריית שמונה, במהלך שנתפס כחלק ממאמצי התעמולה של הארגון להציג נוכחות מבצעית, בעוד שבפועל הוא ספג מכות קשות בשבועות האחרונים.

כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות מבצעית אינטנסיבית בדרום לבנון, תוך הרחבת מרחב האבטחה והשמדת תשתיות הטרור שהקים חיזבאללה לאורך השנים. הפעילות כוללת תקיפות מדויקות של חיל האוויר בשיתוף פעולה עם כוחות קרקעיים, במטרה להבטיח את שובם של תושבי הצפון לבתיהם בביטחון.