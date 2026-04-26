שלושה פלסטינים חוסלו הבוקר (ראשון) בתקיפות צה"ל ברצועת עזה, כך על פי דיווח של סוכנות הידיעות הפלסטינית 'אל מיאדין'. התקיפות בוצעו על ידי מטוסי קרב ישראליים במספר מוקדים ברחבי הרצועה, במסגרת הפעילות המבצעית המתמשכת של כוחות צה"ל במרחב.

על פי הדיווח, שניים מהפלסטינים שחוסלו היו ליד כיכר כווית באזור עיר עזה, והשלישי חוסל בתקיפה שבוצעה ליד מסגד אל-סאקה באזור אל-מע'רקה, מדרום לעיר עזה. במקביל לתקיפות האוויריות, ירו ספינות מלחמה ישראליות פגזים לעבר חוף העיר עזה, כך נמסר מהמקורות הפלסטיניים.

בנוסף לתקיפות האוויריות והימיות, דווח כי רחפן ישראלי הטיל מטען חבלה מצפון למחנה הפליטים בוריג' במרכז רצועת עזה. הפעילות המבצעית מתקיימת על רקע המשך הפריסה של כוחות צה"ל ברצועה בהתאם להסכם, כאשר הצבא ממשיך לפעול להסרת איומים מיידיים על הלוחמים.

כידוע, בימים האחרונים חיסלו כוחות צה"ל מספר מחבלים שפעלו בסמוך לכוחותינו ברצועה, ביניהם מחבלים חמושים שזוהו במרחב הקו הצהוב והיוו איום מיידי על הלוחמים הפרוסים באזור. הפעילות המבצעית כוללת תקיפות ממוקדות מהאוויר ופעולות קרקעיות להסרת תשתיות טרור.

משרד הבריאות בעזה: למעלה מ-72 אלף הרוגים מאז תחילת המלחמה

בהקשר קשור, פרסם משרד הבריאות בעזה את הדו"ח הסטטיסטי המצטבר שלו, לפיו הנתונים מאז תחילת המלחמה ב-7 באוקטובר 2023 מסתכמים ב-72,585 הרוגים ו-172,370 פצועים. יצוין כי נתונים אלה מגיעים ממשרד הבריאות הפלסטיני, ולא ניתן לאמת אותם באופן עצמאי.

התקיפות הישראליות על רצועת עזה נמשכות על רקע המצור המתמשך, למרות הכרזת הפסקת האש שהוכרזה. כאשר הפעילות המבצעית של צה"ל ממשיכה במקביל למאמצים הדיפלומטיים.