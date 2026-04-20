משגר טעון הותקף בקלאוויה שבדרום לבנון למניעת איום ישיר

תקיפת המשגר ( צילום: דובר צה"ל )

צה"ל תקף במהלך הלילה (בין ראשון לשני) משגר טעון ומוכן לשיגור במרחב קלאוויה שבדרום לבנון, צפונית לקו ההגנה הקדמי. על פי הנמסר מדובר צה"ל, המשגר הטעון היווה איום מיידי על כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, ותקיפתו בוצעה למען הסרת האיום הישיר על יישובי הצפון.

התקיפה מגיעה על רקע פעילות מבצעית נרחבת של חמש אוגדות וכוחות חיל הים הפועלים במקביל דרומית לקו ההגנה הקדמי בדרום לבנון. כידוע, צה"ל ממשיך בפעילות אינטנסיבית להשמדת תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה, תוך התמודדות עם הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש. קריאה לתושבי דרום לבנון במקביל לפעילות המבצעית, דובר צה"ל בערבית פרסם קריאה חריגה לתושבי דרום לבנון שלא לשוב לבתיהם. על פי ההודעה, במהלך הפסקת האש צה"ל ממשיך להחזיק בעמדותיו בדרום לבנון לנוכח פעולות הטרור המתמשכות של חיזבאללה. התושבים נדרשו שלא לנוע דרומית לקו הכפרים עד להודעה חדשה, ולהימנע מלהתקרב לנהר הליטאני. הקריאה משקפת את המצב הביטחוני המורכב במרחב, בו צה"ל ממשיך לפעול למניעת איומים על אזרחי ישראל.

אזהרת דובר צה"ל

פעילות נמשכת להסרת איומים

צה"ל הבהיר כי ימשיך לנקוט באמצעים הנדרשים להגנה עצמית נגד איומים, תוך שמירה על בטחון אזרחי מדינת ישראל והכוחות הפרוסים בשטח. "צה"ל לא יאפשר סיכון לאזרחי ישראל ולוחמיו וינקוט בכל הפעולות הנדרשות כדי להבטיח את בטחונם", נמסר מהדובר הצבאי.

הפעילות המבצעית הנרחבת כוללת טיהור שיטתי של המרחב שבשליטת צה"ל, במטרה להסיר כל איום על אזרחי מדינת ישראל וכוחותיו. כידוע, צה"ל פרסם לאחרונה את מפת רצועת הבטחון בגבול הצפון, המראה כי הכוחות חצו את נהר הליטני ומחזיקים ברכס 'הבופור'.

בימים האחרונים נרשמו מספר תקריות קשות בהן נפגעו לוחמי צה"ל ממטענים שהוטמנו על ידי מחבלי חיזבאללה, על אף הפסקת האש הרשמית. הפעילות המבצעית הנוכחית נועדה למנוע התחמשות מחודשת של הארגון ולהבטיח את ביטחון יישובי הצפון לטווח ארוך.