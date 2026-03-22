"חיזבאללה מבודד": המסר החריף של הרמטכ"ל לאיראן

במהלך דיון מיוחד לאישור תוכניות אופרטיביות בפיקוד הצפון, הציג הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, את המשך שלבי הלחימה במבצע "שאגת הארי". בדיון, בו השתתפו בכירי המטה הכללי ומפקדי הכוחות בשטח, הובהר כי צה"ל נערך למערכה ממושכת ויסודית למיגור תשתיות הטרור מעבר לגבול.

עיקרי דברי הרמטכ"ל בדיון:

העמקת התמרון: צה"ל ירחיב את הפעילות הקרקעית והאווירית נגד נכסי חיזבאללה, מתוך מטרה ליצור שינוי שורשי במציאות הביטחונית.

המסר לאיראן: הרמטכ"ל הדגיש כי אין "ערי מקלט" לשלוחי המשטר האיראני, וכי חיזבאללה עתיד למצוא את עצמו מבודד במערכה לאחר הפגיעה הקשה בתומכיו.

הישגי הכוחות: בסיכום ביניים הוצגו נתונים על תקיפת למעלה מ-2,000 מטרות טרור וחיסול מאות מחבלים בשבועות האחרונים.

"אנו פועלים על פי תוכנית סדורה ובנחישות רבה", סיכם הרמטכ"ל תוך שהוא משבח את מסירות הנפש של הלוחמים בשטח. "המשימה שלנו ברורה: הרחקת האיום מהגבול והבטחת שקט ארוך טווח לתושבינו. לא נשקוט עד שהביטחון ישוב ליישובי הצפון במלואו".