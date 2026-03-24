צה"ל השמיד תחנות דלק של חיזבאללה • מכה כלכלית אנושה לארגון

צה"ל השלים במהלך הלילה (שלישי) גל תקיפות נרחב שכיוון היישר אל ה"בטן הרכה" של חיזבאללה: המערך הלוגיסטי והפיננסי. מטוסים השמידו תחנות דלק של חברת "אלאמאנה", חברה הנמצאת בשליטה מלאה של הארגון ומהווה עמוד שדרה כלכלי קריטי. כפי שפורסם בהודעת דובר צה"ל, התחנות הללו לא היו רק עסק כלכלי, אלא חלק ממערך מבצעי ששימש לתדלוק משאיות נשק וניוד מחבלים לחזית.

מעבר לפגיעה בתנועה, מדובר במכה כלכלית אנושה. רשת "אלאמאנה" הכניסה לחיזבאללה מיליוני דולרים מדי שנה ששימשו למימון טרור. בצה"ל מבהירים כי מדובר בהמשך ישיר לחיסול נכסי "אלקרצ' אלחסן" - הבנק של חיזבאללה - במטרה למוטט סופית את היכולת של הארגון לתחזק את לוחמיו ולשלם משכורות לאורך זמן. הניצול הציני של הכלכלה האזרחית בלבנון לטובת מטרות איראניות ספג הלילה פגיעה שתיקח שנים לשקם.

המהלך מהווה חלק ממדיניות חדשה שאימץ צה"ל בחודשים האחרונים - מעבר מתקיפות נקודתיות של מחסני נשק ומשגרי טילים, לפגיעה שיטתית במקורות ההכנסה של הארגון. כידוע, חיזבאללה בנה לאורך שנים אימפריה כלכלית שמימנה את פעילותו הטרוריסטית, תוך ניצול התשתית האזרחית הלבנונית. תחנות הדלק של "אלאמאנה" שימשו כמקור הכנסה יציב שאפשר לארגון לשלם משכורות ללוחמיו ולממן את מערך הנשק. על פי הנמסר מדובר צה"ל, התקיפות מתבצעות במקביל לפעילות הקרקעית בדרום לבנון, שם כוחות חטיבת גולני ואוגדה 36 ממשיכים לחסל מחבלים ולהשמיד תשתיות טרור. במהלך השבוע האחרון חיסלו כוחות גולני שמונה מחבלים והשמידו פיר תת-קרקעי שהכיל עשרות אמצעי לחימה, כולל טילי נ"ט ומקלעים. הפעילות הקרקעית מתבצעת במסגרת מאמץ להרחקת האיום מעל יישובי הצפון.

פגיעה במערך הלוגיסטי

במקביל לתקיפות תחנות הדלק, המשיך צה"ל לתקוף מעברים מרכזיים על נהר הליטאני ששימשו את חיזבאללה להעברת אמצעי לחימה מצפון לדרום. במהלך הלילה הותקף מעבר נוסף ששימש להעברת רקטות ומשגרים במטרה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. תקיפת המעברים מתווספת למעברים נוספים שהותקפו לאורך השבוע האחרון, במטרה לנתק את הקשר בין מחסני הנשק בצפון לבנון לבין קו החזית בדרום.

שר הביטחון ישראל כ"ץ הבהיר הבוקר בהערכת מצב כי "צה"ל ממשיך וימשיך לפעול בלבנון במלוא העוצמה מול מחבלי החיזבאללה ומול משגרי הטילים". כ"ץ הוסיף כי "מאות אלפי תושבי דרום לבנון שהתפנו צפונה לא יחזרו דרומית לנהר הליטאני עד להבטחת הביטחון לתושבי הצפון; צה"ל ישלוט במרחב הביטחוני עד לליטאני".

המשמעות האסטרטגית

הפגיעה במקורות ההכנסה של חיזבאללה מהווה חלק ממדיניות רחבה יותר לחנוק את הארגון כלכלית. לאחר שצה"ל השמיד את נכסי "אלקרצ' אלחסן" - הבנק של חיזבאללה - בחודשים האחרונים, הארגון התקשה לשלם משכורות ללוחמיו ולממן את פעילותו השוטפת. השמדת תחנות הדלק מוסיפה מכה נוספת למערך הכלכלי, ומקשה על היכולת של הארגון לתחזק את מערך הלוגיסטיקה שלו.

יצוין כי במקביל לפעילות הצבאית, מתרחש גם משבר דיפלומטי בין לבנון לאיראן. משרד החוץ הלבנוני הודיע היום כי משך את האישור הדיפלומטי לשגריר האיראני המיועד והעניק לו אולטימטום לעזוב את המדינה. המהלך, שדווח באתר אל-מודון הלבנוני, מהווה אינדיקציה למשבר עמוק ביחסים בין ביירות לטהראן - שתי מדינות שנחשבות לשותפות קרובות בציר השיעי.

דובר צה"ל מציין כי "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל". הפעילות הצבאית ממשיכה במקביל בכל החזיתות - קרקעית, אווירית וכלכלית - במטרה להשיג את מטרות המלחמה ולהבטיח את ביטחון תושבי הצפון.