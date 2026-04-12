לוחמי גדוד 13 של חטיבת גולני, הפועלים תחת צוות הקרב של חטיבה 7, סגרו מעגל כואב ומרגש בדרום לבנון. כך מסר היום (ראשון) בשעת צהרים דובר צה"ל.

הכוחות פשטו בשנית על תשתית טרור של ארגון חיזבאללה, באותו המקום בדיוק שבו נפל בקרב לוחם הגדוד, סמ"ר טובאל יוסף ליפשיץ הי"ד ביום שלישי בשבוע שעבר. הפעילות המבצעית נועדה לטהר את המרחב ולוודא כי האיום שהוביל לאובדן הקשה הוסר לחלוטין.

במהלך הסריקות בתשתית הטרור, זיהו הלוחמים מחבל חמוש בנשק מסוג 'קלאצ'ניקוב' ומחסניות, כשהוא מנסה להסתתר מתחת להריסות באחד מחדרי המבנה.

הלוחמים, שפעלו בנחישות ובמקצועיות, חתרו למגע וחיסלו את המחבל בקרב פנים אל פנים מטווח קרוב. חיסול זה מהווה נדבך משמעותי במאמץ המתמשך של כוחות צה"ל להשמיד את תשתיות הטרור הצמודות לגדר ולפגוע בכל מי שמנסה לפגוע בחיילינו.

בנוסף לחיסול המחבל בטווח קצר, איתרו הכוחות במבנה את גופתו של מחבל נוסף, שחוסל עוד בהיתקלות המקורית בשבוע שעבר. על פי נתוני הצבא, שני המחבלים הללו הם אלו שביצעו את מתווה הטרור הקטלני לעבר כוחות הגדוד ביום נפילתו של סמ"ר ליפשיץ הי"ד.

סמ"ר טובאל יוסף ליפשיץ ז"ל, בן 20 בנופלו, שירת כלוחם בגדוד 13 של חטיבת גולני. הוא נפל במהלך התקלות עם מחבלי חיזבאללה במרחב רווי תשתיות טרור בדרום לבנון. טובאל הותיר אחריו משפחה כואבת ועיר שלמה המתאבלת על איבוד אחד מטובי בניה.

האירוע שבו נפל טובאל היה קשה ומורכב. מלבד הנפילה הכואבת, נפצעו במהלכו עוד חמישה לוחמים נוספים בדרגות פציעה שונות. כוחות ההצלה המוסקים חילצו את הפצועים תחת אש והעבירו אותם לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים. הודעות נמסרו לכל המשפחות.

כעת איתורם וחיסולם של שני המחבלים שירו לעבר הכוח מהווים מעין "סגירת חשבון" מבצעית עבור חבריו ליחידה של טובאל ז"ל, שממשיכים להילחם בעוז על הגנת הארץ, ולבני משפחתו.