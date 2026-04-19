לאחר הודעת חמאס בה עמד על סירובו לפרז את הרצועה ולהתפרק מנשקו, הערב (ראשון) דווח כי בישראל נערכים לשוב ללחימה עצימה בעזה ולהשיג את המטרות האלו בעצמם.

על פי הדיווח בחדשות 14, הדד-ליין האחרון שניתן בדרג המדיני הוא תחילת החודש הבא, לאחריו לא יהיה מנוס מלשוב ולפעול בכל הרצועה, זאת אומרת הרבה מעבר לקו הצהוב, מחנות המרכז, העיר עזה בכל המרחבים.

כזכור, במסגרת הדיונים עם נציגי מועצת השלום בקהיר, נציגי ארגון הטרור חמאס סירבו לדון בפירוק מנשק כל עוד לא חלה התקדמות ביישום השלב הראשון של הפסקת האש מצד ישראל, ואף דרשה לערוך שינויים בהסכם.

בתוך כך, גורם בכיר ב"מועצת השלום" של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, המעורה בפרטי המו"מ בין מנכ"ל המועצה ניקולאי מלאדנוב לחמאס, אמר כי ארגון הטרור מציב שורת תנאים בתמורה לפירוקו מנשק.

לדבריו, "המשא ומתן ממשיך להיגרר. הסיכויים שחמאס יסכים להתפרק מנשק הם 50-50. ארה"ב תסכים רק לעסקה אמיתית ומלאה, ואחרי שבוע של משא ומתן אנחנו פחות או יותר באותו מקום".

במקביל, בניו יורק טיימס דווח הערב כי ארגון הטרור חמאס מוכן למסור מאות כלי נשק שנמצאים בידי כוחות המשטרה ושירותי הביטחון בתוך עזה.