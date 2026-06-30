מנהלת "חומה" במפא"ת שבמשרד הביטחון, יחד עם חברת רפאל, השלימו בהצלחה סדרת ניסויים של מערכת "כיפת ברזל" אל מול מגוון איומים מתקדמים, תוך הטמעה של לקחים מבצעיים שנלמדו במהלך המלחמה והמבצעים מול איראן.

במהלך הסדרה נבחנו מספר שדרוגים שהוכנסו למערכת כדי להוסיף ולשפר התמודדות מול תרחישים המדמים איומים קיימים ועתידיים, ביניהם התמודדות עם רקטות, טילי שיוט וכטב"מים וכן שולבו שדרוגים טכנולוגיים התורמים להתמודדות עם קצבי והיקפי אש.

בנוסף, כחלק מתהליך הקליטה המבצעית של מערכת הלייזר רב העוצמה "אור איתן", שפותחה על ידי יחידת המו״פ במפא״ת כמערכת משלימה למערכת "כיפת ברזל", תורגלו במהלך הסדרה גם תרחישי הפעלה משותפת ממכלול השליטה והבקרה של "כיפת ברזל".

במפא"ת אומרים כי היכולות החדשות שהוכחו בניסוי "מהוות צעד משמעותי ביכולות ההתמודדות מול מגוון תרחישי תקיפה והן נדבך נוסף באסטרטגיית משרד הביטחון לשיפור המוכנות לקראת עשור ביטחוני עצים ושמירת היתרון האיכותי והאסטרטגי של צה״ל בהגנה ובהתקפה במערכות עתידיות. "

"מערכת "כיפת ברזל", שנמסרה לחיל האוויר והוכרזה כמבצעית בשנת 2011, הינה מרכיב משמעותי ביכולת ההגנה האווירית וההגנה מפני טילים של מדינת ישראל. במהלך מלחמת התקומה המערכת יירטה בהצלחה אלפי רקטות ואיומים אוויריים, ובכך מנעה פגיעה בחיי אדם ותשתיות אסטרטגיות."

חברת רפאל היא המפתחת הראשית של מערכת ״אור איתן״ לצד חברת אלביט מערכות שאחראית על מקור הלייזר במערכת ותעשיות ביטחוניות נוספות ביניהן SCD ושפיר מערכות.

ראש מנהלת 'חומה' במפא"ת שבמשרד הביטחון, משה פתאל: "במהלך מלחמת התקומה וביתר שאת במבצע 'שאגת הארי', התמודדנו עם מציאות בלתי נתפסת של מטחים כבדים שדרשה מאיתנו גמישות אדירה בתמיכה מבצעית בשטח בזמני שיא. מערכת 'כיפת ברזל' מהווה עמוד תווך מרכזי בתפיסת ההגנה הרב שכבתית של מדינת ישראל להתמודדות עם טילים ואיומים אוויריים.

במהלך הניסוי תרגלנו גם שילוב של מערכת הלייזר במערך השליטה והבקרה של 'כיפת ברזל', ובכך יכולותיה וחשיבותה של המערכת בהגנה על העורף מגיעות לשיאים חדשים. לצד השדרוגים בכלל המערכים, מנהלת 'חומה' מובילה תהליכים רבים להאצת קצב ייצור המיירטים בארץ ובארה״ב במטרה לחזק את המוכנות לכל תרחיש.

מערכת הביטחון ממשיכה לשדרג באוויר, ביבשה ובים את יכולות ׳כיפת ברזל׳ ו׳אור איתן׳ גם תחת אש בזמן מלחמה, כדי להגביר את האפקטיביות של מערך ההגנה האווירית של מדינת ישראל ולאפשר שגרת חיים גם בזמן לחימה".

מנכ"ל רפאל, יואב תורג'מן: ״רפאל גאה לסכם ניסוי מתקדם נוסף במערכת כיפת ברזל, שבמהלכו נבחנו בהצלחה יכולות חדשות בתרחישים מורכבים כולל שילוב של מערכת הלייזר "אור איתן" מבית רפאל שנמסרה לפני מספר חודשים לצה"ל.

כיפת ברזל, המהווה נדבך מרכזי בהגנה על מדינת ישראל, ממשיכה להוכיח את עצמה פעם אחר פעם, גם בתקופות לחימה אינטנסיביות ולהקדים ולתת מענה גם לאיומים ותרחישים עתידיים. הניסוי, שבוצע עם שותפינו בחיל האוויר, עם מנהלת ‘חומה’ במשרד הביטחון ומערך הניסויים, מהווה צעד נוסף בהרחבת מעטפת היכולות של המערכת, אשר ישולבו במערך ההגנה האווירית של צה״ל. החדשנות, היצירתיות והמחויבות של מדעניות ומדעני רפאל מאפשרות לנו להמשיך ולהוביל את תחום ההגנה האווירית ולספק למדינת ישראל פתרונות מתקדמים, יעילים ומבצעיים להגנה על אזרחיה וביטחונה".