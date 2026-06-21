כן יאבדו צה"ל ושב"כ: חיסלנו מחבל שלקח חלק בחטיפת הנער יגיל יעקב ב-7 באוקטובר סגירת מעגל: צה"ל ושב"כ חיסלו את אחד המחבלים שחטפו את הנער יגיל יעקב מקיבוץ ניר עוז ב-7 באוקטובר | על פי ההודעה, ״בעת האחרונה ניסה לקיים אימונים של מחבלים בבית החולים נאצר, על מנת שלא יחוסלו בעת שהם פועלים בתוכו" (צבא)