נסגר המעגל: צה"ל ושב"כ חיסלו בדרום רצועת עזה את המחבל זכי יוסף מחמוד אבו מוסטפא, מפקד הנוחבה של חטיבת חאן יונס בג'יהאד האיסלאמי, שפשטח לקיבוץ ניר עוז במהלך טבח 7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפת יגיל יעקב.
בתמונה שנאספה על ידי צה"ל, ופורסמה היום לציבור בישראל, מתועד אבו מצטפא בשטח ישראל במהלך החטיפה של יגיל יעקב מקיבוץ ניר עוז ב-7 באוקטובר.
לפי צה"ל ושב"כ, אבו מוסטפא - שחוסל בסוף השבוע - פעל רבות לשיקום יכולותיו של ארגון הטרור ברצועה, תוך הפרת הסכם הפסקת האש. בנוסף, קידם מתווי טרור רבים נגד כוחותינו, וניסה לקיים אימונים של מחבלים בבית החולים נאצר, על מנת שלא יחוסלו בעת שהם פועלים בתוכו.
בתקיפה אחרת חוסל המחבל מוחמד אוסאמה עבד אל-עזיז סבע אל-עיש, מחבל נוחבה מחמאס שניסה לקדם אימונים והכשרות למחבלים ופעל לגיוס מועמדים נוספים.
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