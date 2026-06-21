בבלי
כן יאבדו

צה"ל ושב"כ: חיסלנו מחבל שלקח חלק בחטיפת הנער יגיל יעקב ב-7 באוקטובר

סגירת מעגל: צה"ל ושב"כ חיסלו את אחד המחבלים שחטפו את הנער יגיל יעקב מקיבוץ ניר עוז ב-7 באוקטובר | על פי ההודעה, ״בעת האחרונה ניסה לקיים אימונים של מחבלים בבית החולים נאצר, על מנת שלא יחוסלו בעת שהם פועלים בתוכו" (צבא)

תיעוד החיסול (צילום: דובר צה"ל)

נסגר המעגל: צה"ל ושב"כ חיסלו בדרום רצועת עזה את המחבל זכי יוסף מחמוד אבו מוסטפא, מפקד הנוחבה של חטיבת חאן יונס בג'יהאד האיסלאמי, שפשטח לקיבוץ ניר עוז במהלך טבח 7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפת יגיל יעקב.

בתמונה שנאספה על ידי צה"ל, ופורסמה היום לציבור בישראל, מתועד אבו מצטפא בשטח ישראל במהלך החטיפה של יגיל יעקב מקיבוץ ניר עוז ב-7 באוקטובר.

המחבל הנתעב אוחז ביגיל יעקב (צילום: דובר צה"ל)

לפי צה"ל ושב"כ, אבו מוסטפא - שחוסל בסוף השבוע - פעל רבות לשיקום יכולותיו של ארגון הטרור ברצועה, תוך הפרת הסכם הפסקת האש. בנוסף, קידם מתווי טרור רבים נגד כוחותינו, וניסה לקיים אימונים של מחבלים בבית החולים נאצר, על מנת שלא יחוסלו בעת שהם פועלים בתוכו.

בתקיפה אחרת חוסל המחבל מוחמד אוסאמה עבד אל-עזיז סבע אל-עיש, מחבל נוחבה מחמאס שניסה לקדם אימונים והכשרות למחבלים ופעל לגיוס מועמדים נוספים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל [email protected].

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר